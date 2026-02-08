Así fue el impresionante cumpleaños de Magnolia, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña

Una jornada cargada de juegos al aire libre, tarde de pileta, personajes temáticos y grandiosos inflables es lo que se vio en los posteos que subió la China Suárez para mostrar el cumpleaños número 8 que le organizó a su hija Magnolia . El padre, Benjamín Vicuña también le dedicó un amoroso texto en sus redes.

Rodeada de familia, amigos y algunos famosos, Magnolia tuvo un cumpleaños mágico donde no falto nada. La hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña , celebró su cumpleaños en la polémica "casa de los sueños" que compró su actual pareja Mauro Icardi , la cual fue transformada para la ocasión en un parque mágico con juegos de agua e inflables enormes.

A través de sus redes sociales, la China mostró todo lo sucedido durante el cumpleaños que estuvo atravesado por la temática de la reconocida serie de Netflix, Stranger Things.

El gran atractivo que sorprendió a todos los invitados fue un imponente inflable gigante con rampas de colores rosa, amarillo y celeste pastel. Los invitados, entre ellos su hermano Amancio Vicuña, disfrutaron de cada uno de los elementos que se instalaron en el parque para disfrutar al aire libre.

No escatimó en gastos la China Suárez para el cumple de su hija

El enorme inflable desembocaba en una base llena de espuma, convirtiéndose en una gran diversión para los más pequeños que disfrutaron del gran cumpleaños de la hija de la China, quien viajó especialmente desde Turquía donde vive actualmente para estar presente en la celebración.

Además de la familia, figuras cercanas al entorno de la actriz se sumaron a los festejo como Caro Nolte, representante de la "China", quien saludó a Magnolia compartiendo una imagen del evento donde se puede ver a uno de los niños posando muy sonriente junto a un animador disfrazado del Demogorgon, el icónico y aterrador personaje de Stranger Things.

La "China" Suárez, compartió varias fotos para mostrar la temática y en uno de esos posteos se la puede ver acompañada de sus tres hijos: Amancio, Rufina y Magnolia, con una grandiosa torta inspirada en la serie favorita de su hija.

El emocionante posteo de Benjamín Vicuña

A su vez, el papá Benjamín Vicuña la saludó a Magnolia desde su cuenta de Instagram, en donde compartió un carrusel de imágenes junto a su hija y le dedicó hermosas palabras: "El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno."