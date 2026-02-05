Rocío Pardo habló sobre los elogios que recibió de la China Suárez

Rocío Pardo se mostró más que feliz por las declaraciones de la China Suárez respecto a la relación con Rufina Cabré.

En las últimas horas, la China Suárez fue consultada respecto a la relación que tiene con las parejas de sus ex y se explayó en elogios hacia la esposa de Nico Cabré , Rocío Pardo quien comparte la cotidianidad con su hija Rufina . Cuando Pardo fue consultada se mostró muy feliz por los comentarios de la actriz.

Fue en medio de los Premios Carlos en Córdoba que Pardo fue consultada tras los elogios públicos de la China, quien en medio de una entrevista aseveró que es amorosa con Rufina y destacó que la hija de Cabré la quiere mucho a la empresaria teatral.

El periodista de Intrusos, Pablo Layus le consultó respecto al tema y Pardo muy amablemente y con una sonrisa respondió: "Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien” .

“Es muy lindo escuchar de otra mamá que está agradecida porque a su hija la están cuidando bien como la estás cuidando vos”, le dijo Layus y Pardo expresó conmovida: “Por supuesto, es fundamental, a mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”.

Los amorosos dichos de la China Suárez hacia Rocío Pardo

Desde que Nico Cabré está en pareja con Rocío Pardo se conoció que el vínculo entre la China y ella es cordial. Cada vez que le consultan a la actriz, le agradece por el cariño y el cuidado que le brinda a Rufina.

Pero, fue La China que durante la entrevista que le dio a Moria Casán, aseguró: “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi. Siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella. Me parece una chica divina, lindísima, luminosa... Y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con mi hija".

Este comentario llenó de orgullo a la actual esposa del actor, quien devolvió las gentilezas y expresó su deseo de que, si en un futuro cambia de parecer, su hijo tenga un entorno que la acompañe con mucho amor.

Mirá el video de los dichos de Rocío Pardo