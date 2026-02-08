Brown de Adrogué hace realidad un viejo sueño: la nueva platea del estadio Lorenzo Arandilla

Desde la asunción de las nuevas autoridades en Brown de Adrogué, se avanza con una serie de importantes obras en el estadio Lorenzo Arndilla y en Sede Social de la calle Bartolomé Mitre 1602. De esta manera, desde la dirigencia Tricolor tomaron nota de los reclamos que los socios e hinchas vienen soñando desde hace años.
Uno de los objetivos del presidente Agustín Galeota y sus colaboradores fue llevar adelante los trabajos en la nueva platea donde se levantaba la vieja tribuna local, lindante al pasillo que conduce a los jugadores desde los vestuarios al campo de juego.
Con el parate futbolístico y la colaboración de mucha gente vinculada al club, el proyecto fue avanzando a pasos agigantados y, cuando Brown de Adrogué reciba a Deportivo Armenio por la 2º fecha del Torneo de Primera B, la platera estará oficialmente inaugurada.
La palabra del presidente de Brown de Adrogué
“Después de tanto laburo comenzamos a tener una obra para que el socio y simpatizante se sienta más cómodo el día de los partidos”, apuntó el presidente Agustín Galeota en diálogo con Cadena Tricolor. Ya se colocaron las butacas celestes, negras y rojas.
El titular del club del partido de Almirante Brown comentó que entre otras prioridades “estaba planificado hacer una mejora, es una obra que nos va a ayudar a poder mejorar un poco la institución. Le metimos antes del inicio del torneo para que este todo inaugurado”.
En relación a los trabajos realizados, explicó que “no va a estar el alambre, la gente va a tener una buena visibilidad a todo el espectáculo, obviamente van a haber barandas de contención y la A.Pre.Vi.De. nos autorizó a poder desarrollarlo”.
Beneficios para socios en el estadio Lorenzo Arandilla
“Nos pone muy contentos poder devolverle algo a quiénes aportaron tanto por el crecimiento de Brown y son parte indiscutida de nuestra institución”, agradecieron desde las redes sociales.
Además, se pueden adquirir abonos anuales para la nueva platea, exclusivos para socios/as. Los interesados deberán ir en forma presencial, con carnet en mano, a la Sede Social del club. Se podrá realizar la transacción mediante efectivo o tranferencia.
Las opciones para acceder al abono son: un pago de $160 mil o tres pagos de $60 mil (total $180 mil). Al acceder al bono, cada socio/a gastará menos de $8 mil por partido.