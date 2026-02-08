Brown de Adrogué hace realidad un viejo sueño: la nueva platea del estadio Lorenzo Arandilla

Desde la asunción de las nuevas autoridades en Brown de Adrogué , se avanza con una serie de importantes obras en el estadio Lorenzo Arndilla y en Sede Social de la calle Bartolomé Mitre 1602 . De esta manera, desde la dirigencia Tricolor tomaron nota de los reclamos que los socios e hinchas vienen soñando desde hace años.

Uno de los objetivos del presidente Agustín Galeota y sus colaboradores fue llevar adelante los trabajos en la nueva platea donde se levantaba la vieja tribuna local, lindante al pasillo que conduce a los jugadores desde los vestuarios al campo de juego.

Con el parate futbolístico y la colaboración de mucha gente vinculada al club, el proyecto fue avanzando a pasos agigantados y, cuando Brown de Adrogué reciba a Deportivo Armenio por la 2º fecha del Torneo de Primera B, la platera estará oficialmente inaugurada.

“Después de tanto laburo comenzamos a tener una obra para que el socio y simpatizante se sienta más cómodo el día de los partidos”, apuntó el presidente Agustín Galeota en diálogo con Cadena Tricolor. Ya se colocaron las butacas celestes, negras y rojas.

El titular del club del partido de Almirante Brown comentó que entre otras prioridades “estaba planificado hacer una mejora, es una obra que nos va a ayudar a poder mejorar un poco la institución. Le metimos antes del inicio del torneo para que este todo inaugurado”.

En relación a los trabajos realizados, explicó que “no va a estar el alambre, la gente va a tener una buena visibilidad a todo el espectáculo, obviamente van a haber barandas de contención y la A.Pre.Vi.De. nos autorizó a poder desarrollarlo”.

Beneficios para socios en el estadio Lorenzo Arandilla

El club informó que los socios vitalicios tendrán acceso gratuito a la nueva platea del estadio Lorenzo Arandilla. El único requisito que se les solicitará será tener el carnet actualizado.

Brown de Adrogue obras Colocación de butacas en el Lorenzo Arandilla.

“Nos pone muy contentos poder devolverle algo a quiénes aportaron tanto por el crecimiento de Brown y son parte indiscutida de nuestra institución”, agradecieron desde las redes sociales.

Además, se pueden adquirir abonos anuales para la nueva platea, exclusivos para socios/as. Los interesados deberán ir en forma presencial, con carnet en mano, a la Sede Social del club. Se podrá realizar la transacción mediante efectivo o tranferencia.

Las opciones para acceder al abono son: un pago de $160 mil o tres pagos de $60 mil (total $180 mil). Al acceder al bono, cada socio/a gastará menos de $8 mil por partido.