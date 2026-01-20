martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026
Siguen las firmas.

Brown de Adrogué sumó a un volante campeón y un extremo de la Liga Profesional

Elián Robles, surgido en Lanús y campeón con Acassuso, y Gastón Luraschi, de Deportivo Riestra, son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué para la Primera B.

Elián Robles, ascendió con Acassuso y es nuevo jugador de Brown de Adrogué.

El mercado de Brown de Adrogué continúa activo con las contrataciones de Elián Robles y Gastón Luraschi, los dos nuevos refuerzos que ya hacen un total de 15 para la próxima temporada del Tricolor en el torneo de la Primera B.

Robles (24 años), oriundo de Adrogué, se desempeña como volante central y viene de Acassuso, donde se coronó campeón del Torneo Reducido de Primera B 2025, ascendiendo a la primera Nacional. En el Quemero sumó 25 partidos.

Talleres y Brown volverán a enfrentarse esta temporada.
Con cambios.

Brown de Adrogué y Talleres de Escalada frente a una Primera B con nuevo formato
En 2023 jugó en Los Andes y ahora es refuerzo de Brown de Adrogué.
Conoce la zona.

Jugó en Los Andes y ahora es refuerzo de Brown de Adrogué

De Lanús a Adrogué, con el ascenso en Acassuso

El “Perrito” se formó en Lanús y jugó en la Reserva Granate hasta 2022, cuando quedó libre. Ese mismo año firmó su primer contrato profesional en Central Córdoba de Santiago del Estero, pero sin lugar por dos temporadas, se fue a Estudiantes de Buenos Aires, donde tampoco tuvo el roce que necesitaba y a los seis meses tomó la primera oportunidad que se le presentó: Acassuso.

Gastón Luraschi, Brown de Adrogué
Gastón Luraschi, otro para la ofensiva de Brown de Adrogué.

Por su parte, el bonaerense Luraschi (20 años), es producto de las divisiones formativas de Deportivo Riestra. Juega como extremo izquierdo o mediocentro ofensivo y en la pasada temporada disputó 34 partidos entre la Copa Proyección Apertura y Clausura de la Liga Profesional, anotando un gol ante Sarmiento.

Ambos futbolistas, que firmaron un vínculo de dos temporadas con la institución de Adrogué, ya se encuentran a disposición del entrenador Pablo Nieva, con vistas al debut con Flandria, a fines de la segunda semana de febrero.

Uno por uno, los nuevos de Brown de Adrogué

Arquero: Juan Bourquín (Huracán).

Defensores: Dante Cardozo (Deportivo Laferrere), Lucas Irusta (Lanús), Lucas Cesare (Argentinos Juniors), Valentín Cabrejas (All Boys)

Mediocampistas: Juan Ignacio Silva (Villa San Carlos), Lucas Galván (Boca Juniors), Facundo Ferrario (ASD Cannara, Italia), Fabrizzio Carrizo (Boston River, Uruguay) y Elián Robles (Acassuso).

Delanteros: Alan Visco (Sacachispas), Víctor Galeano (Boca Juniors), Bruno Báez (Deportivo Laferrere), Octavio Padovani (Copiapó, Chile) y Gastón Luraschi (Deportivo Riestra).

