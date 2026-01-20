Brown de Adrogué agrandó la lista de refuerzos para la Primera B

La semana arrancó con novedades en Brown de Adrogué con respecto al mercado de pases. El Tricolor de Pablo Nieva, que se prepara para la temporada de la Primera B, sumó dos nuevos refuerzos y la lista se elevó a 13.

Fabrizzio Carrizo (24 años) y Juan Bourquín (20 años) se transformaron en las nuevas caras del plantel que espera el debut frente a Flandria, en Jáuregui.

Carrizo es volante central y proviene de Boston River, de Uruguay. Se inició en las formativas de Vélez Sarsfield -como su hermano Maher- y luego registró pasos por Deportivo Riestra, Huracán, Atlético Güemes y Central Córdoba, ambos de Santiago del Estero. También puede desempeñar otras funciones en la mitad de cancha, como enganche o extremo derecho.

En tanto, Bourquín es arquero. Proviene de Huracán, con formación en Boca Juniors e Independiente y también registra un paso por Colón de Santa Fe. Con su llegada a Adrogué, el entrenador Pablo Nieva suma una alternativa a Sebastián Giovini y Matías Wysocki, los principales referentes del arco; mientras que Emanuel Duba pasó a préstamo a Defensores de Cambaceres, en la Primera C, después de un período en General Lamadrid hace dos temporadas.

Todos los nuevos de Brown de Adrogué

Juan Ignacio Silva y Facundo Ferrario, volantes (Villa San Carlos y ASD Cannara, Italia), Dante Cardozo, central/lateral izquierdo (Deportivo Lafererre), Lucas Irusta, central/lateral derecho (Lanús), Lucas Cesare, lateral derecho (Argentinos Juniors), Valentín Cabrejas, lateral derecho/izquierdo (All Boys), Lucas Galván, volante ofensivo (Boca Juniors), Alan Visco y Víctor Galeano, ambos extremos (Sacachispas y Boca Juniors), Bruno Báez y Octavio Padovani, los dos centro-delanteros (Deportivo Laferrere y Copiapó, de Chile).

Este martes por la mañana, el Tricolor tendrá su segundo amistoso de pretemporada frente a la Reserva de Lanús, en el Polideportivo Francisco Lorenzo D'Àngelo. El pasado sábado, venció a Sacachispas por 5-3 (marcador global), mientras que el Granate ahora conducido por Román Martínez igualó sin goles ante la Primera de Yupanqui.