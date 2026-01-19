Talleres de Escalada va por la revancha en la Primera B: la palabra de uno de los referentes

El conjunto de Escalada se ilusiona con regresar a la Primera Nacional.

Talleres de Escalada se pone a punto para el inicio de la Primera B.

Talleres de Escalada sufrió el descenso desde la Primera Nacional a la Primera B en la última temporada. El conjunto albirrojo vuelve a la tercera categoría del fútbol argentino, tras un último año en el que no se le dieron los resultados y no pudo zafar. Ahora de la mano de Lucas Licht pretende ascender rápidamente, aunque no será sencillo.

Durante la pretemporada, el conjunto de Escalada disputó dos amistosos hasta el momento. Ante Quilmes y Villa San Carlos , fueron dos ensayos futbolísticos para analizar cuestiones de cara al inicio del campeonato pactado para el 26 de febrero. Junto a Brown de Adrogué , el tallarín será uno de los candidatos al título, luego del regreso de Fernando Enrique , uno de los últimos ídolos de la institución de Escalada.

Tras el descenso desde la Primera Nacional, el albirrojo es uno de los candidatos al título. Mantuvo la base, a pesar de la salida de Jorge Vivaldo como entrenador, Lucas Licht tomó el mando del equipo. Con la llegada de refuerzos que conocen la categoría, el albirrojo tiene la obligación de ser protagonista.

Luego del segundo amistoso con victoria ante Villa San Carlos por 1 a 0, uno de los referentes explicó sus sensaciones. Para Maximiliano Rodríguez, mediocampista de 36 años de edad, es hora de dar vuelta la página.

"Nos vamos soltando de a poco en la pretemporada, hoy nos tocó ganar. Contra Quilmes jugué como mediocampista, ahora como lateral derecho. Estoy a disposición para el puesto que el entrenador me necesite", señaló el cordobés que está cumpliendo su segundo ciclo en Talleres tras el período 2010-2016.

Asimismo, consideró que "fue un golpe muy duro el descenso del año pasado". Y apuntó: "Decidí quedarme en el club para tener revancha e ir por el deseo que tenemos todos que es el de ascender rápidamente. Por eso renové con el club y vamos con todo por el objetivo".

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué van por la Copa Argentina 2027

Además de ir en la búsqueda de un lugar en la máxima categoría del ascenso, los equipos dirigidos por Pablo Nieva y Lucas Licht intentarán clasificar a la Copa Argentina 2027, que le tiene reservado cinco cupos a la Primera B.

De acuerdo a los cupos disponibles, los mismos serán para el campeón de la temporada 2026, el ganador del segundo ascenso, y los tres primeros equipos de la tabla final de posiciones exceptuando a los antes mencionados.

Para el Tricolor será su segunda temporada consecutiva en la Primera B desde su descenso en 2024; mientras que el Albirrojo regresa luego de su última participación en 2023, cuando se proclamó campeón ante San Miguel.