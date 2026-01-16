viernes 16 de enero de 2026
Refuerzo de lujo.

Talleres de Escalada y Fernando Enrique se unen con el objetivo del ascenso

Será el tercer ciclo del experimentado volante en Talleres de Escalada, donde fue campeón de la Primera B en 2023 y dejó una huella importante en el club.

El deseo se hizo realidad. Y Fernando Enrique volvió a Talleres de Escalada, donde consiguió el ascenso en 2023. Hoy, con el Albirrojo de vuelta en la tercera categoría, el “Negro” será el máximo referente del equipo de Lucas Licht, que tendrá la misión de pelear por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional.

El experimentado mediocampista de 40 años jugó la última temporada en Brown de Adrogué, cerrando su cuarto ciclo en otro de los clubes que siente como su casa. No renovó contrato y, desde ese momento, el hincha de Talleres imploró por el “operativo retorno” al barrio de Remedios de Escalada.

“Donde uno fue feliz, quiere volver, estar. Y eso es lo que me pasó con Talleres”, comentó con inmensa felicidad el futbolista en diálogo con Frecuencia Albirroja.

Tercer ciclo de Fernando Enrique en Talleres de Escalada

El primer paso del oriundo de Llavallol por Talleres fue en la temporada 2007/08 de la Primera B. Tras un paréntesis que incluyeron sus pasos por Tristán Suárez, Brown de Adrogué, Rosario Central, Defensores de Belgrano y Atlanta, retornó a Remedios de Escalada para el Torneo Transición 2020 de la Primera B y permaneció hasta la temporada 2024 de la Primera Nacional.

Ese año, en su regreso a la máxima categoría del ascenso, el equipo mantuvo la categoría en un desempate ante Atlético de Rafaela y protagonizó los batacazos en la Copa Argentina eliminando a Instituto de Córdoba, Racing y Banfield.

Fernando Enrique
A pesar de que su idea era continuar jugando, Enrique comentó que “no fue una decisión que tomé rápido. No porque no quería volver. Si no porque no quiero fallar. Quería asegurarme de estar bien desde lo físico, en lo que puedo dar en todo el año. Sabemos que es fútbol y pueden pasar mil cosas. No quería volver por volver, sino por un objetivo”.

Enrique no se reencontrará con los viejos referentes

De aquél plantel campeón 2023 bajo la dirección técnica de Martín Rolón, ya no quedan los máximos referentes. Tras la última temporada se fueron el arquero record Damián Tello (Curicó Unido, de Chile), el mediocampista Norberto Palmieri (Unión San Felipe, de Chile) y el lateral izquierdo Patricio Romero (aún sin club). En tanto, el central Nicolás Malvacio no formó parte de la pretemporada y el club no informó su estado de situación.

“En lo personal te tira el sentimiento, pero volví para hacer bien las cosas, tratar de pelear por un ascenso, hacer una buena campaña. También hablé con el técnico y me quería tener, como así también con algunos muchachos que estuvieron cuando ascendimos. Es un club donde fui feliz, por eso volví. Quiero estar de nuevo y pelearla”, cerró Fernando Enrique.

