miércoles 14 de enero de 2026
Escribinos
14 de enero de 2026
Uno para la banda.

Talleres de Escalada sumó su noveno refuerzo para la Primera B

El lateral izquierdo Jeremías Kruger firmó en Talleres de Escalada para la próxima temporada de la Primera B, donde buscará ser protagonista del torneo.

Jeremías Kruger dejó Güemes y se sumó a Talleres de Escalada.

Jeremías Kruger dejó Güemes y se sumó a Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada anunció la llegada de su noveno pasajero para la próxima temporada de la Primera B. Este miércoles, el defensor Jeremías Kruger puso la firma y ya se encuentra entrenando con el plantel Albirrojo conducido por Lucas Licht.

Con la salida de un histórico como Patricio Romero, el lateral izquierdo quedó desprotegido, por lo que se avanzó en las negociaciones con el oriundo de San Nicolás de los Arroyos, que viene de quedar libre de Atlético Güemes de Santiago del Estero en la Primera Nacional, donde disputó 13 partidos.

Lee además
Talleres de Escalada mantiene el 20% del pase de Zicarelli.
No vuelve.

Talleres de Escalada y una baja sensible para la Primera B
Camilo Viganoni viene de jugar en Talleres de Escalada.
Otra cara nueva.

Camilo Viganoni, el refuerzo de Los Andes que llega desde Talleres de Escalada

Previamente, Kruger (24 años) hizo las divisiones formativas en Villa Dálmine y luego registró pasos por 9 de Julio, de Rafaela, Sportivo Las Parejas, de Santa Fe, Ferro Carril Midland y Defensores de Belgrano, de Villa Ramallo.

Por delante, Talleres de Escalada tendrá tres amistosos más, con fecha, horario y lugar a designar, antes del debut en la temporada 2026: Villa San Carlos (Primera B), Estrella del Sur, de Alejandro Korn (Primera C) y Racing (Reserva).

El mercado de pases de Talleres de Escalada

De los nueve refuerzos hasta el momento, tres son defensores. A Jeremías Krueger precedieron Lautaro Johnson, lateral derecho proveniente de San Telmo, y Mateo Del Pino, central arribado desde Deportivo Quito, de Ecuador.

Jeremias Kruger
El lateral pas&oacute; por F.C. Midland y ahora se sum&oacute; a Talleres de Escalada.

El lateral pasó por F.C. Midland y ahora se sumó a Talleres de Escalada.

Los seis restantes son el volante ofensivo Axel Arce (Independiente de Siguatepeque, Honduras), el mediocampista central Rodrigo Vélez (Defensores Unidos de Zárate), el delantero Matías Samaniego (Villa San Carlos), el extremo izquierdo Juan Pablo Arango (Estudiantes de La Plata), el volante central Pablo Cortizo (Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba) y el mediocampista ofensivo Fernando Enrique (Brown de Adrogué).

Cómo se conforma el plantel del Albirrojo

Arqueros: Mauro Casoli, Agustín Galván e Ignacio Pérez Ameri.

Defensores: Maximiliano Rodríguez, Abel Masuero, Facundo Infante, Mateo Del Pino, Lautaro Johnson, Bautista Schuh, Santino Maldonado, Jeremías Kruger y Valentín Morelini.

Mediocampistas: Sebastián Gallardo, Rodrigo Vélez, Pablo Cortizo, Axel Arce, Bruno Ponce, Leonel Zarza, Sebastián Álvarez, Lautaro Lucena, Luciano Zannier, Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique.

Delanteros: Leonel Barrios, Facundo Rodríguez, Matías Samaniego, Juan Pablo Arango, Leonel Niklinsky, Mateo Muñoz y Hernán Taborda.

Temas
Seguí leyendo

Talleres de Escalada y una baja sensible para la Primera B

Camilo Viganoni, el refuerzo de Los Andes que llega desde Talleres de Escalada

Brown de Adrogué y Talleres de Escalada frente a una Primera B con nuevo formato

Talleres de Escalada anunció el regreso de Fernando Enrique

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley sumó minutos de fútbol en estadio Alfredo Beranger.
A jugar.

Temperley arrancó los amistosos y avanza con su preparación

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jeremías Kruger dejó Güemes y se sumó a Talleres de Escalada.
Uno para la banda.

Talleres de Escalada sumó su noveno refuerzo para la Primera B