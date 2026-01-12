Con una particularidad presentación, Talleres de Escalada anunció el regreso de Fernando Enrique

Talleres de Remedios de Escalada le dio la bienvenida a uno de los históricos del ascenso 2023. Fernando Enrique está de regreso y lo festeja toda la familia Albirroja . Tras una temporada en Brown de Adrogué , el “Negro” pegó la vuelta al Tallarín y asumirá con el plantel de Lucas Licht su tercer ciclo en Timote y Castro.

“Lo viejo funciona”, así lo presentó el club a través de sus redes sociales. La frase elegida, pronunciada por el personaje Favalli (interpretado por César Troncoso en la serie El Eternauta ), se volvió viral porque resume la resiliencia de lo analógico y lo duradero frente a un colapso tecnológico. Y agrega, como si fuera una película: “Solo en Talleres / 2026”, lo que generó gran repercusión.

En diálogo con Diario La Unión , el mediocampista oriundo de Llavallol había manifestado su intención de continuar jugando. “Finalizó el contrato (con Brown de Adrogué ) y sí, estoy escuchando otras ofertas, hay algo para seguir. Por ahí juegue un año más”. Ese deseo se concretó este lunes y el experimentado volante -que en septiembre cumplirá 41 años- volverá a lucir en su pecho los colores rojo y blanco. Y los hinchas, agradecidos de por vida.

Fernando Enrique cerró su cuarta etapa en Brown de Adrogué y, lejos del retiro, afrontará un nuevo desafío en su extensa carrera deportiva que tuvo pasos por Almagro, Tristán Suárez y Atlanta. En Colo Colo no pudo jugar por sobrecupo de extranjeros, mientras que en Rosario Central jugó un partido (Copa Argentina).

Luego de jugar la temporada 2024 de la Primera Nacional con Talleres de Remedios de Escalada -tras el ascenso logrado en 2023-, Enrique no renovó con el Albirrojo y retornó a Adrogué con un objetivo claro: ascender.

Después del descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, a Brown de Adrogué no le resultó sencillo hacer pie. Lejos estuvo de pelear los dos torneos y no clasificó al Reducido, lo que llevó a la salida del entrenador Fabián Lisa.

Últimos pasos de Fernando Enrique por Escalada y Adrogué

En enero de 2025, desde Timote y Manuel Castro emitieron el siguiente comunicado: “El C.A. Talleres comunica que, al no llegar a un acuerdo para su continuidad, Fernando Enrique no seguirá vistiendo nuestros colores”.

Atrás quedaba marcado en la historia del club por el ascenso conseguido frente a San Miguel, haber mantenido la categoría en la Primera Nacional 2024 en el desempate ante Atlético de Rafaela y una Copa Argentina para el recuerdo, eliminando a Racing y Banfield. Ese año disputó 37 partidos, todos de titular, con cuatro goles: Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Arsenal, Deportivo Maipú e Instituto de Córdoba (este por el torneo federal).

Inmediatamente acordó con el Tricolor de Adrogué, donde alternó titularidad y suplencia. Fueron 37 partidos (20 desde el arranque) en 2025. De los 17 restantes ingresó en 14 y fue reemplazado en 11. Anotó tres goles: Villa Dálmine (Torneo Apertura), Liniers y Argentino de Merlo (ambos en el Torneo Clausura).

Los Enrique, una familia ligada al fútbol

Héctor, su papá, llegó a la cúspide del mundo con la Selección Argentina en México 1986 de la mano de Carlos Salvador Bilardo y también fue campeón mundial a nivel clubes con River, además de levantar la Copa Libertadores. También es recordado por su paso por Lanús.

Carlos, su tío, fue uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol argentino, con brillantes etapas en Independiente y River, además de Banfield. Mientras que Ruben “Cacho” Enrique, al igual que Fernando, jugó en Brown de Adrogué, entre 1995 y 2011, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del equipo que ascendió en 1997 a la entonces Primera B Metropolitana.

El otro de la dinastía Enrique es Ramiro -hijo de Héctor y hermano de Fernando- que debutó en Banfield, fue transferido a Orlando City (MLS) y que desde septiembre de 2025 se destaca en el Al-Kholood de Arabia Saudita.