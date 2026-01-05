lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026
Se va rearmando.

Talleres de Escalada suma experiencia y juventud para el Torneo de Primera B

El plantel de Talleres de Escalada cuenta con tres caras nuevas para la pretemporada: Pablo Cortizo, Mateo Del Pino y Juan Pablo Arango.

Pablo Cortizo llega a Talleres con una amplia trayectoria.

El comienzo de la pretemporada en la localidad de Mariano Acosta trajo nuevas novedades en el plantel de Talleres de Escalada con la contratación de otros tres refuerzos. El Albirrojo sumó a Pablo Cortizo, Mateo Del Pino y Juan Pablo Arango para el próximo torneo de Primera B, en el que debutará ante el CADU, como visitante.

De esta manera, los dirigidos por Lucas Licht aprovecharán la semana de trabajo en Merlo para ensamblar al grupo y potenciarse para la competencia. El próximo sábado animarán un partido amistoso frente a Quilmes.

Talleres de Escalada se quedó con Leonel Barrios.
Pusieron la firma.

Talleres de Escalada abrochó dos futbolistas para la Primera B
Jorge Vivaldo renunció y no sigue en Talleres de Escalada.
Inesperado.

Talleres de Escalada se quedó sin DT: renunció Jorge Vivaldo

La trayectoria de los tres refuerzos de Talleres en este mercado de pases

Pablo Cortizo es un experimentado volante central de 36 años, que la temporada pasada disputó el Torneo Federal A para Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba. También registra pasos por Tiro Federal de Rosario, Atlanta, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Patronato de Paraná, Mitre de Santiago del Estero, Brown de Adrogué (2021/22), Independiente Rivadavia de Mendoza, Los Andes (2022/23) y Argentino de Monte Maíz, Córdoba.

Mateo del Pino
Mateo Del Pino, de inferiores en Banfield, se suma a Talleres.

En el exterior, el oriundo de La Plata jugó para la Institución Deportiva Colegio Nacional Iquitos (Perú), Racing de Montevideo (Uruguay), F.C. Inter Turku (Finlandia) y Ayia Napa F.C. (Chipre).

Con menos trayectoria, Talleres apostó por dos juveniles en este mercado de pases: Del Pino (21 años) y Arango (20 años). El primero arriba desde Deportivo Quito, de Ecuador, donde se incorporó en febrero de 2025. Es santefecino, marcador central y realizó su proceso formativo en las divisiones juveniles de Banfield.

Mientras que el segundo, oriundo de Necochea, se desempeña como extremo izquierdo. Llega desde Estudiantes de La Plata, no habiendo debutado en Primera División, con 57 partidos disputados y siete goles.

Las otras caras nuevas del Albirrojo

Las primeras caras nuevas de Talleres para este 2026 fueron el volante central Rodrigo Vélez y el mediocampista ofensivo Axel Arce. Luego se sumaron el lateral derecho Lautaro Johnson y el delantero Matías Samaniego.

En tanto, este fin de semana renovaron por una temporada más el lateral/volante Maximiliano Rodríguez (36 años) y el volante ofensivo Bruno Ponce (24 años).

