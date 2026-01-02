Brown de Adrogué retuvo a una de sus figuras y se ilusiona

Brown de Adrogué aseguró la continuidad de su arquero Sebastián Giovini con miras a la próxima temporada de la Primera B y de esta manera arrancó el año con una sonrisa, ya que mantuvo a uno de los de mejor rendimiento del 2025.

Giovini extendió su contrato con el Tricolor hasta diciembre 2026, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club, y esto significó una gran noticia para el flamante entrenador Pablo Nieva en este mercado de pases .

La continuidad del experimentado era uno de los deseos de los hinchas y por eso, tras la confirmación, fue una noticia celebrada por calles de Adrogué. Esto se suma a la alegría que se generó con la extensión del vínculo de Matías Sproat , uno de los máximos referentes de la institución, en víspera de la Navidad.

De esta manera, en el inicio de la gestión de Agustín Galeota como presidente, el club consiguió retener a dos de los futbolistas más importantes que tuvo el equipo con miras a una temporada en la que se buscará mejorar lo hecho el año pasado.

Giovini, un referente en Brown de Adrogué

El arquero fue una de las incorporaciones que sumó el Tricolor para disputar la pasada temporada de la Primera B y de a poco, a fuerza de buenas actuaciones, se fue convirtiendo de uno de los jugadores claves del equipo de Fabián Lisa.

sebastian-giovini-brown-de-adrogue En Brown de Adrogué, Giovini suma 40 partidos oficiales.

Giovini no se perdió ninguno partido de Brown en el 2025, ya que fue titular en los 40 encuentros que disputó el equipo en la tercera categoría del fútbol argentino, siendo uno de los baluartes del plantel.

Si bien el objetivo de clasificar al Reducido, el experimentado arquero, con un pasado importante en la Primera Nacional, redondeó un buen año deportivo, siendo el sexto arquero que menos goles recibió en la temporada. Sus números fueron los siguientes: recibió 39 goles en contra y mantuvo su valla en cero en 13 oportunidades, en un total de 40 partidos.

Por estos buenos números, la flamante dirigencia apostó por la continuidad de Giovini, quien seguirá defendiendo un año más los colores de Brown de Adrogué.