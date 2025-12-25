Un exjugador de Brown de Adrogué chicaneó a San Martín de Burzaco en los festejos de Navidad

La Navidad siempre trae historias dignas de ser contadas. En este caso, este 25 de diciembre trajo una historia de Instagram de un exjugador de Brown de Adrogué que recordó una situación para chicanear a San Martín de Burzaco , el clásico rival, en la Primera B del fútbol argentino. En el Tricolor lo celebraron.

El jugador en cuestión es Ayrton Sánchez, quien recordó el gol que le hizo al Azul de Burzaco en la última victoria por 2 a 1 el 19 de abril de este año en el Francisco Boga. En aquel momento, el equipo dirigido por Fabián Lisa se impuso con un gol en el último minuto de Sánchez que desató la locura de todo el equipo visitante.

Ayrton Sánchez comenzó a chicanear a San Martín de Burzaco con una historia en Instagram que decía: “Feliz Navidad para todos, recuerden no tirar pirotecnia antes de tiempo”. De manera jocosa, el ex futbolista del Tricolor recordó el triunfo agónico como visitante, el cual se celebró en Adrogué.

Aquel día en Burzaco , el partido estaba 1 a 1 con goles de Matías Sproat para el Tricolor y de Brian Chávez para el Azul . En un final caliente, a dos minutos del epílogo del encuentro, la hinchada de San Martín comenzó a lanzar fuegos artificiales y en ese momento Sánchez puso el 2 a 1 definitivo.

En medio de la pirotecnia en el clásico de Almirante Brown, aprovechó Ayrton Sánchez para darle una victoria muy importante a Brown de Adrogué tras 28 años sin disputarse el partido más esperado por el distrito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PICADO TV (@picadotv)

La salida de Ayrton Sánchez de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué sabe que en el 2025 estuvo lejos de los objetivos puestos. El Tricolor no pudo pelear por ninguno de los dos ascensos a la Primera Nacional, y sabe que debe mejorar de cara al 2026.

Por su parte, Ayrton Sánchez ya no estaba en el Tricolor desde mediados de año y en el mercado de pases de invierno se marchó a préstamo a General Caballero, equipo de la Primera División de Paraguay.

Después de lo que fue el préstamo en el conjunto paraguayo, Ayrton Sánchez debía regresar a Brown de Adrogué pero rescindió su contrato con el club de común acuerdo. En General Caballero disputó 10 encuentros, donde anotó un gol y una asistencia. Ahora el futbolista quedó libre y negocia su pase para continuar su carrera en el fútbol de ascenso de Argentina.