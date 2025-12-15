La primera baja confirmada en Brown de Adrogué: quién es el futbolista del Tricolor que no seguirá

Brown de Adrogué continúa con el armado de su plantel pensando en el inicio del torneo de la Primera B Metropolitana . El Tricolor ya cuenta con Pablo Nieva como su nuevo entrenador y ahora se conoció quien será el primer jugador que ya no formará parte de la temporada 2026. El conjunto de Adrogué buscará volver a la Primera Nacional .

Se trata de Lautaro Lovazzano , el futbolista oriundo de La Plata , quien a través de sus redes sociales confirmó que no continuará en Brown de Adrogué a partir del 2026. El mediocampista vistió la camiseta del Tricolor durante tres temporadas.

El volante llegó a Brown de Adrogué en enero de 2023 cuando Pablo Vico era el entrenador en la Primera Nacional. El futbolista disputó 92 partidos con la camiseta Tricolor (57 en la Primera Nacional y 35 en la Primera B) y solamente marcó un gol ante Chaco For Ever en el 2023.

"Después de 3 años en Brown de Adrogué me voy con con aprendizajes, amistades y recuerdos que voy a llevar siempre conmigo. Primero, gracias a mis compañeros ustedes hicieron que cada día valiera la pena. Los voy a llevar siempre conmigo. También, Gracias a Brown de Adrogué por abrirme las puertas y confiar en mí. Por cada entrenamiento, cada viaje y cada batalla adentro de la cancha", aseguró Lovazzano en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció a la gente del Tricolor y sostuvo: "Gracias a la gente tricolor por ser incondicional, y el aguante de siempre. Todo eso tuvo detrás un sacrificio silencioso que me formó, me curtió y me preparó para esta carrera. No guardé nada, no me reservé nada. Fue un lugar donde lo di todo. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Y con la convicción de que esto es solo el comienzo de lo que viene".

Los jugadores de Brown que seguirán una temporada más y los que no definieron su futuro

Los futbolistas que firmaron hasta diciembre de 2026 son los defensores Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Braian Guerrero, Mariano Pieres e Ignacio Liporace; el volante Santiago Rodríguez; y los delanteros Nicolás Meaurio y Lucas Farías. También el atacante Brandon López. Por su parte, el mediocampista Brahian Guayquinao tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2027.

Mientras que, vale remarcar que el 31 de diciembre vencen los contratos del arquero Sebastián Giovini; los defensores Gonzalo Vivas y Leandro Lugarzo; los mediocampistas Matías Sproat, Fernando Enrique, Agustín Minnicelli, Luciano González y Tomás Patrizio; los delanteros Jonathan Cañete y Agustín Turnes.

Es una etapa de definiciones en Brown de Adrogué, así que los próximos días serán fundamentales para saber el plantel con el que contará Pablo Nieva para ir en búsqueda del ansiado retorno a la Primera Nacional.