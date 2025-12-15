lunes 15 de diciembre de 2025
Escribinos
15 de diciembre de 2025
Mercado de pases.

La primera baja confirmada en Brown de Adrogué: quién es el futbolista del Tricolor que no seguirá

En Brown de Adrogué se confirmó quien será el primer futbolista que abandonará la institución de cara al próximo torneo de la Primera B Metropolitana.

Brown de Adrogué ya no contará con un futbolista para la próxima temporada.

Brown de Adrogué ya no contará con un futbolista para la próxima temporada.

Brown de Adrogué continúa con el armado de su plantel pensando en el inicio del torneo de la Primera B Metropolitana. El Tricolor ya cuenta con Pablo Nieva como su nuevo entrenador y ahora se conoció quien será el primer jugador que ya no formará parte de la temporada 2026. El conjunto de Adrogué buscará volver a la Primera Nacional.

Se trata de Lautaro Lovazzano, el futbolista oriundo de La Plata, quien a través de sus redes sociales confirmó que no continuará en Brown de Adrogué a partir del 2026. El mediocampista vistió la camiseta del Tricolor durante tres temporadas.

Lee además
Brown de Adrogué volverá esta semana a los trabajoscon nuevo entrenador. 
Se acerca.

Brown de Adrogué define esta semana a su nuevo entrenador
El ex entrenador de Defensores Unidos de Zárate es el principal candidato a dirigir a Brown de Adrogué.
En carrera.

Quién es el apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué en la Primera B

¿Qué dijo Lautaro Lovazzano sobre su salida de Brown de Adrogué?

El volante llegó a Brown de Adrogué en enero de 2023 cuando Pablo Vico era el entrenador en la Primera Nacional. El futbolista disputó 92 partidos con la camiseta Tricolor (57 en la Primera Nacional y 35 en la Primera B) y solamente marcó un gol ante Chaco For Ever en el 2023.

"Después de 3 años en Brown de Adrogué me voy con con aprendizajes, amistades y recuerdos que voy a llevar siempre conmigo. Primero, gracias a mis compañeros ustedes hicieron que cada día valiera la pena. Los voy a llevar siempre conmigo. También, Gracias a Brown de Adrogué por abrirme las puertas y confiar en mí. Por cada entrenamiento, cada viaje y cada batalla adentro de la cancha", aseguró Lovazzano en su cuenta de Instagram.

Además, agradeció a la gente del Tricolor y sostuvo: "Gracias a la gente tricolor por ser incondicional, y el aguante de siempre. Todo eso tuvo detrás un sacrificio silencioso que me formó, me curtió y me preparó para esta carrera. No guardé nada, no me reservé nada. Fue un lugar donde lo di todo. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Y con la convicción de que esto es solo el comienzo de lo que viene".

Embed

Los jugadores de Brown que seguirán una temporada más y los que no definieron su futuro

Los futbolistas que firmaron hasta diciembre de 2026 son los defensores Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Braian Guerrero, Mariano Pieres e Ignacio Liporace; el volante Santiago Rodríguez; y los delanteros Nicolás Meaurio y Lucas Farías. También el atacante Brandon López. Por su parte, el mediocampista Brahian Guayquinao tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2027.

Mientras que, vale remarcar que el 31 de diciembre vencen los contratos del arquero Sebastián Giovini; los defensores Gonzalo Vivas y Leandro Lugarzo; los mediocampistas Matías Sproat, Fernando Enrique, Agustín Minnicelli, Luciano González y Tomás Patrizio; los delanteros Jonathan Cañete y Agustín Turnes.

Es una etapa de definiciones en Brown de Adrogué, así que los próximos días serán fundamentales para saber el plantel con el que contará Pablo Nieva para ir en búsqueda del ansiado retorno a la Primera Nacional.

Temas
Seguí leyendo

Brown de Adrogué define esta semana a su nuevo entrenador

Quién es el apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué en la Primera B

Brown de Adrogué retrasó el regreso y espera técnico

Pablo Nieva es el nuevo entrenador de Brown de Adrogué

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley se mostró interesado en un futbolista de Independiente.
Ofrecido.

El interés de Temperley por un futbolista que jugó en Platense y que pertenece a Independiente

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gastón Edul pasó un mal momento. 
Mal momento.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió Gastón Edul