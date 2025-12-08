lunes 08 de diciembre de 2025
En carrera.

Quién es el apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué en la Primera B

Brown de Adrogué busca definir al reemplazante del saliente Fabián Lisa y en esa disputa apareció un candidato para hacerse cargo del primer equipo Tricolor.

Por Diario La Unión
El ex entrenador de Defensores Unidos de Zárate es el principal candidato a dirigir a Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué se encuentra en una etapa de transición tras lo que fue su primera temporada en la Primera B, luego de su descenso de la Primera Nacional. No fue fácil para el Tricolor, dado que se quedó fuera del reducido y de esta manera, se puso fin al ciclo de Fabián Lisa como entrenador del primer equipo.

Con la nueva conducción de Agustín Galeota como presidente, el club de Adrogué comenzó a dar los primeros pasos en la búsqueda del nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026.

El apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué

En pleno receso por las vacaciones, la Comisión Directiva de Brown de Adrogué intensifica las reuniones para cerrar cuanto antes al nuevo director técnico. En los últimos días, la dirigencia Tricolor le hizo saber a Santiago Davio que estaba interesada en contar con sus servicios y al parecer, es el candidato más firme para hacerse cargo de Brown de Adrogué.

Santiago Davio, experiencia para un banco caliente como el de Brown de Adrogué

El entrenador apuntado por el Tricolor tiene 40 años, es oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. Como jugador surgió de las divisiones inferiores de Villa Dalmine, debutó en Primera en el año 2003 y compartió plantel con jugadores de la talla de José Horacio Basualdo, Roberto Monserrat, Raúl Cardozo y Pedro Troglio, actual entrenador de Banfield.

Luego tuvo pasos por Defensores Unidos de Zárate, Atlas, Caroni y Zulia de Venezuela, Leandro Alem, Deportivo Suchitepéquez de Guatemala, Universidad de El Salvador, Sportivo Desamparados, Acassuso y Argentino de Merlo.

Mientras que como entrenador dirigió a Defensores Unidos de Zárate y a Flandria. Su único título lo consiguió con el CADU en el ascenso del 2022 de la Primera B a la Primera Nacional. Por lo tanto, el principal apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué cuenta con una extensa carrera como futbolista y está dando sus primeras armas en la dirección técnica.

