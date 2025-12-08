Quién es el apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué en la Primera B

El ex entrenador de Defensores Unidos de Zárate es el principal candidato a dirigir a Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué se encuentra en una etapa de transición tras lo que fue su primera temporada en la Primera B , luego de su descenso de la Primera Nacional . No fue fácil para el Tricolor , dado que se quedó fuera del reducido y de esta manera, se puso fin al ciclo de Fabián Lisa como entrenador del primer equipo.

Con la nueva conducción de Agustín Galeota como presidente, el club de Adrogué comenzó a dar los primeros pasos en la búsqueda del nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026.

En pleno receso por las vacaciones, la Comisión Directiva de Brown de Adrogué intensifica las reuniones para cerrar cuanto antes al nuevo director técnico. En los últimos días, la dirigencia Tricolor le hizo saber a Santiago Davio que estaba interesada en contar con sus servicios y al parecer, es el candidato más firme para hacerse cargo de Brown de Adrogué.

El entrenador viene de dirigir a Defensores Unidos de Zárate en la última temporada de la Primera Nacional. La idea del vicepresidente Martín Camarero es la de poder llegar a un acuerdo con el director técnico durante esta semana, así luego de las vacaciones comenzar a planificar la temporada con vistas al comienzo del torneo de la Primera B Metropolitana.

Embed - Defensores Unidos on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL Luego de la charla mantenida, la Comisión Directiva ha decidido no continuar con el contrato de Santiago Davio como director técnico del Primer Equipo. Agradecemos profundamente el trabajo realizado, la dedicación puesta en cada entrenamiento y el compromiso demostrado durante su etapa al frente del equipo. Valoramos el profesionalismo y el esfuerzo brindado en todo momento. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales. Defensores Unidos siempre será su casa. Comisión Directiva" View this post on Instagram

Santiago Davio, experiencia para un banco caliente como el de Brown de Adrogué

El entrenador apuntado por el Tricolor tiene 40 años, es oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos. Como jugador surgió de las divisiones inferiores de Villa Dalmine, debutó en Primera en el año 2003 y compartió plantel con jugadores de la talla de José Horacio Basualdo, Roberto Monserrat, Raúl Cardozo y Pedro Troglio, actual entrenador de Banfield.

Luego tuvo pasos por Defensores Unidos de Zárate, Atlas, Caroni y Zulia de Venezuela, Leandro Alem, Deportivo Suchitepéquez de Guatemala, Universidad de El Salvador, Sportivo Desamparados, Acassuso y Argentino de Merlo.

Mientras que como entrenador dirigió a Defensores Unidos de Zárate y a Flandria. Su único título lo consiguió con el CADU en el ascenso del 2022 de la Primera B a la Primera Nacional. Por lo tanto, el principal apuntado para ser el nuevo entrenador de Brown de Adrogué cuenta con una extensa carrera como futbolista y está dando sus primeras armas en la dirección técnica.