Brown de Adrogué define esta semana a su nuevo entrenador

El pasado 26 de noviembre, Brown de Adrogué anunció la desvinculación “de común acuerdo” del entrenador Fabián Lisa, que dirigió las 40 fechas de la temporada de la Primera B , donde el Tricolor lejos estuvo de cumplir con los objetivos trazados.

La decisión de ponerle fin al ciclo de Fabián Lisa coincidió con el acto eleccionario que se llevó a cabo el 30 de noviembre. Cuál era el mensaje: que la nueva dirigencia sea la encargada de elegir al próximo cuerpo técnico para la temporada 2026.

A puro gol. Brown de Adrogué se despidió del torneo con una goleada sobre Argentino de Merlo

Según le confirmaron a Diario La Unión , han hablado con diferentes entrenadores, pero por el momento no hay nada cerrado. Sí dieron a conocer el perfil de quién conducirá el destino futbolístico del plantel. La fuente consultada señaló que “es el perfil de gente digamos joven, de la categoría, con experiencia, que se entienda”.

La idea es trabajar hasta el sábado 20 para que una vez presentado el nuevo entrenador vea un poco el material que hay y seguramente a los chicos que se les termine el contrato tratar de arreglar su situación. La idea es trabajar hasta el sábado 20 para que una vez presentado el nuevo entrenador vea un poco el material que hay y seguramente a los chicos que se les termine el contrato tratar de arreglar su situación.

“Hemos charlado con algunos técnicos, pero como todavía no decidimos no me gusta nombrar mucho, pero vamos por ahí. Entre mañana (por el lunes) y pasado estamos definiendo todo del técnico”, confiaron desde la institución de Adrogué.

Fabian Lisa Brown de Adrogué Fabián Lisa dirigió en esta temporada a Brown de Adrogué.

También adelantó la fecha de regreso a las prácticas, que será este jueves 11, con un motivo más que especial, la presentación de la nueva Comisión Directiva encabezada por el presidente Agustín Galeota, que ganó las elecciones con un margen de 56 votos.

“La idea es trabajar hasta el sábado 20 para que una vez presentado el nuevo entrenador vea un poco el material que hay y seguramente a los chicos que se les termine el contrato tratar de arreglar su situación, los que tienen contrato van a continuar y después trabajaremos para traer los refuerzos”, finalizó.

El paso de Fabián Lisa por Brown de Adrogué

La campaña de Brown de Adrogué en el Torneo Apertura fue de siete triunfos, siete empates y seis derrotas, obteniendo el 46.67% de los puntos para culminar en la 8º posición, a 12 unidades del campeón Ferro Carril Midland.

Mientras que en el Torneo Clausura ganó seis, igualó ocho y cayó en seis, sacando el 43.33%. Finalizó 12º, también a 12 puntos del campeón Ferro Carril Midland, que logró el ascenso directo a la Primera Nacional.

En la Tabla Anual se ubicó en el 10º lugar con 54 puntos, sin lograr la clasificación al Torneo Reducido por el segundo ascenso ni tampoco a la Copa Argentina, torneo que no disputa desde 2022 cuando fue eliminado en 32avos. de final por Atlético Tucumán (0-2).