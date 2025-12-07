Los equipos de Talleres que paró Jorge Vivaldo en un partido amistoso

Primer amistoso para el equipo de Jorge Vivaldo.

Con vistas a la próxima temporada de la Primera B, Talleres disputó un partido amistoso frente a Quilmes , que se llevó a cabo en el estadio Centenario, donde el entrenador Jorge Vivaldo comenzó a darles rodaje a los jugadores después de semanas de entrenamientos físicos.

Luego del descenso a la tercera categoría del fútbol argentino, esa situación provocó que el club se desprendiera de varios futbolistas que llegaron a principios de 2025 para la temporada de la Primera Nacional.

Por esa razón, en el ensayo ante el Cervecero, que tuvo una duración de 50 minutos en dos tiempos, el “Flaco” Vivaldo tuvo a disposición a pocos titulares del torneo pasado y muchos juveniles mientras la dirigencia, conjuntamente con el Director Deportivo Fabio Quatrocchi analizan el próximo mercado de pases. Fueron dos períodos de 25 minutos cada uno: empate 0-0 el primero y posterior triunfo de Quilmes 1-0, con gol de Agustín Ortega.

El arquero Agustín Galván, que renovó contrato, el volante por izquierda Román Lucena y el volante ofensivo Sebastián Álvarez, que firmaron sus primeros contratos, fueron parte del amistoso.

En el primer bloque de 25 minutos, aparecieron nombres como Abel Masuero, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo, Matías Flores y Leonel Barrios. Los dos centrales, además del delantero, se incorporaron en el segundo semestre.

En tanto, Maximiliano Rodríguez y Mateo Muñoz formaron parte del segundo bloque. A su vez, el arquero Agustín Galván, que renovó contrato, el volante por izquierda Román Lucena y el volante ofensivo Sebastián Álvarez, que firmaron sus primeros contratos, fueron parte del amistoso.

Jorge Vivaldo, que sigue al frente del plantel y que viene de dirigir los últimos 18 partidos de la temporada pasada, espera contar con la mayor cantidad de refuerzos posibles para encarar la pretemporada y consolidar un grupo y un equipo que pueda ser protagonista en busca del ascenso a la Primera Nacional.

Las formaciones de Talleres

Primer bloque (0-0): Mauro Casoli: Facundo Infante, Abel Masuero, Nicolás Malvacio y Román Lucena: Sebastián Alvarez, Leonel Zarza, Sebastián Gallardo y Matías Flores; Leonel Barrios y Facundo Rodríguez.

Segundo bloque (0-1): Agustín Galván: Maximiliano Rodríguez, Joaquín Díaz, Bautista Schuh y Santino Santillán: Donato Losada, Bruno Ponce, Juan Pablo Bulla y Santiago Lescano: Leonel Niklinsky y Mateo Muñoz.