Damián Tello, el arquero récord de Talleres de Escalada, anunció su salida del club

Damián Tello, uno de los héroes del ascenso de Talleres de Remedios de Escalada en 2023, no continuará en el club y se marchará al exterior. Referente desde su llegada al club de Timote y Castro , con su carisma y profesionalidad se ganó el corazón de todos los hinchas que lo disfrutaron durante las últimas tres temporadas.

El año pasado, luego de la permanencia del Albirrojo en la Primera Nacional, decidió continuar y, pese a que los objetivos no se cumplieron, el arquero mendocino siempre se destacó a lo largo de todo el campeonato.

“Gracias por todo, Loco”. Damián Tello continuará su carrera futbolística en el exterior”, anunció el club a través de sus redes sociales. “Excelente persona y gran profesional, cuenta con el record de valla invicta histórica de nuestra institución, y con más de 100 partidos consecutivos defendiendo nuestro arco, tendrá siempre un lugar en nuestros corazones”, destacó el comunicado.

En cuanto a su rol preponderante en el club, se reconoció “su labor fundamental para lograr el campeonato de 2023 y transformarse en un emblema y capitán del primer equipo, e ídolo de los más chicos”. Ya comienzan a extrañarlo: “¡Que sea un hasta luego! ¡Lo mejor para lo que viene Damián”!

Entre el tramo final de la temporada 2023 de la Primera B y el comienzo de la de Primera Nacional 2025, Damián Tello mantuvo su arco en cero durante 1.088 minutos, seis meses y 12 partidos. Se va con 111 partidos en Talleres, cumpliendo el centenar el 20 de julio de 2025 frente a Chacarita Juniors.

El posteo de Damián Tello

“Hoy se termina esta historia de amor, hoy doy por finalizada mi etapa en este club que amo”, arrancó la despedida del arquero en su cuenta de Instagram.

“Primero quiero arrancar agradeciendo a Osvaldo Fernández por su llamada allá a fines de diciembre del 2022 y toda la antigua comisión que me hizo sentir cómodo desde el primer día”, describió sobre sus comienzos.

“Segundo quiero agradecer a todos mis compañeros y los cuerpos técnicos que pasaron por el club en mi etapa por la institución desde el 2023”, afirmó por cada uno con los que compartió a lo largo de tres temporadas.

“Tercero quiero agradecer a todos los empleados del club, desde porteros, cocineros, área médica, utileros y nutricionista”, dijo de los héroes silenciosos.

“Y cuarto a todos los hinchas que sanamente fuimos creando una hermosa conexión, en la cual voy a estar siempre agradecido”, sostuvo sobre los que siempre alentaron en las buenas y no tan buenas.

Finalizó con que “es uno de los días más tristes en mi carrera, pero me voy con la tranquilidad de haberme vaciado por completo desde el primer momento, siendo jugador de Talleres las 24 horas y tratando de llevar el escudo bien alto tanto adentro de la cancha como afuera. Seguiremos juntos, pero ahora de otra manera porque esta institución se ganó un hincha más que los va a seguir donde sea. Gracias Talleres y espero que sea un hasta pronto. Que se vengan los locos para Escalada…”.

La salida de Damián Tello se suma en los últimos días a la del volante Norberto Palmieri, otros de los históricos jugadores del ascenso frente a San Miguel. Sin dudas, el “1” dejará un hueco difícil de llenar y de gran responsabilidad para su sucesor a partir de la temporada de la Primera B 2026.