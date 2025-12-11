Brown de Adrogué retrasó el regreso y espera técnico para la próxima temporada de Primera B

Borrón y cuenta nueva. El plantel de Brown de Adrogué no retornará este jueves a los entrenamientos como estaba previsto, ya que el club priorizará la asunción de las nuevas autoridades por el período de los próximos dos años. Una vez llevado a cabo este acto, se procederá a la elección del nuevo entrenador del Tricolor para la temporada de la Primera B 2026.

Desde la institución de Adrogué informaron a Diario La Unión que como primera medida este jueves asumirá el nuevo presidente Agustín Galeota. Y que el viernes esperan cerrar la contratación del nuevo técnico, que será presentado al grupo de futbolistas el próximo lunes 15 en el estadio Lorenzo Arandilla.

Mientras el plantel goza de licencia luego del triunfo por 4-2 frente a Argentino de Merlo (disputado el 16 de noviembre) por la última fecha del Torneo Clausura de Primera B , se pondrá en funciones la nueva Comisión Directiva, con Agustín Galeota ocupando el cargo que dejó Adrián Vairo.

Vicepresidente 1º: Martín Camarero.

Vicepresidente 2º: Jorge Abregú.

Secretario: Rodolfo Villagra.

Pro-Secretario: Lionel Spritzer.

Tesorero: Javier Zazian.

Pro-Tesorera: Sofía Basile.

Vocales: Matías Granieri (1º), Facundo Villaronga (2º) y Christian Díaz (3º).

Vocales Suplentes: Pablo Garay (1º), Mónica Rodas (2º) y Federico Sánchez (3º).

Revisores de Cuentas: Carlos Mangurian, Constanza Heim y Maira Herrera.

Tribunal Arbitral: Hugo Mariani, José Luis Páez, Francisco Mariani, Osvaldo Ávila, Soledad Crespo, Noelia Bogado, Cristian Ruffo, Gerardo Volonte, Marcela Vega y Juan Ángel Carcacci.

Comisión Directiva Brown de Adrogué El 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones en Brown de Adrogué.

En búsqueda del nuevo entrenador para Brown de Adrogué

Con respecto al reemplazante de Fabián Lisa en el banco Tricolor, quedó descartado Santiago Davio. El oriundo de Capilla del Señor fue uno de los apuntados por la dirigencia de Brown de Adrogué, dirigió el último tramo de la temporada 2025 de la Primera Nacional a Defensores Unidos de Zárate, club al que ascendió en 2022, pero no pudo salvarlo del descenso.

Otro que no llegará es Martín Fabro, un deseo que ya de antemano sabían en el entorno que era imposible porque está radicado en Corrientes. El oriundo de José Mármol se despidió como jugador en Boca Unidos, club al que luego dirigió junto a Leonardo Baroni. Es un hombre de la casa, jugó en Brown de Adrogué entre 2012/14, logrando el 2013 el ascenso a la Primera Nacional en la recordadas finales con Almagro. Luego tuvo otro ciclo en la temporada 2017/18.

“Se busca un perfil joven, de la categoría, con experiencia”, adelantaron desde el club. El retraso echó por tierra el plan de volver este jueves y trabajar hasta el sábado 20, tiempo que iba a ser utilizado por el nuevo DT para tener un pantallazo del plantel y comenzar a tomar decisiones fuertes pensando en la temporada 2026. Veremos cómo serán los próximos días del Tricolor.