miércoles 10 de junio de 2026
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10 de junio de 2026
Este jueves.

Turdera tendrá una jornada de memoria y arte por Malvinas

En la Secundaria N°3 Héroes de Malvinas realizarán un programa de radio con invitados especiales y luego inaugurarán un mural.

Un nuevo encuentro por la soberanía de Malvinas en Turdera.

Un nuevo encuentro por la soberanía de Malvinas en Turdera.

Este jueves habrá una jornada especial en Turdera para conmemorar el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

Desde el Municipio de Lomas realizarán un encuentro de reflexión y comunidad junto con la Escuela Secundaria N°3 Héroes de Malvinas, que está ubicada sobre las calles 9 de Julio y San Blas. Allí habrá una transmisión especial del programa de radio "Ecos de Malvinas" que tendrá como invitados a Luis D'Alessio (Veterano de Guerra), Virginia Bonilla (enfermera que prestó servicio durante la guerra en el Hospital de la Base Naval Puerto Belgrano), Damián Karalitzky y Micaela Varini (representantes de la organización "Malvinas en tu barrio"), y Rocío Caballero (directora del CGM Turdera).

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La segunda actividad de la jornada será la inauguración de un mural conmemorativo creado por "Malvinas en tu barrio". A las 11.40 se harán los últimos trazos junto con la presentación de la obra artística sobre el paredón de 9 de Julio y San Blas.

El Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico se conmemora cada 10 de junio para recordar la designación en 1829 de Luis Vernet como primer gobernador de las Islas Malvinas. Vernet ya residía en las Islas con su familia y un grupo de colonos, gauchos de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones. A comienzos de 1833, fuerzas británicas ocuparon las Malvinas y expulsaron a las autoridades y pobladores argentinos que se encontraban en el lugar.

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