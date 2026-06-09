Organizan una jornada para mantener y cuidar las plantas en Turdera con la ayuda de los vecinos

Tras el éxito de la primera jornada plantación de especies nativas en Turdera, Acción Naturalista, un grupo integrado por forestadores, invita a los vecinos a ser parte de una segunda jornada para el mantenimiento de los canteros dentro del proyecto de un biocorredor que unirá el Parque Finky de Turdera con la Reserva Natural Municipal Santa Catalina .

La propuesta es este domingo a las 14.30. “Comenzaremos a las 15 puntual en simultaneó en los ocho canteros a la vez que son de 2x3 o 3x3 metros y uno más grande de 13x2,5 metros. Es una jornada de mantenimiento porque se viene el invierno y tenemos que proteger las raíces, el suelo”, explicó Cecilia Díaz Ortigoza, integrante de Acción Naturalista .

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El punto de encuentro será en Santa María al 1100. La actividad se hará con el apoyo de Ambiente Lomas y la delegación de Turdera. Y hay varias tareas para elegir: extraer yuyos que suelen quitarle energía a las plantas, poner materia orgánica en el suelo para proteger las raíces, podar arbustos, pintar y decorar las maderas que delimitan el cantero y la vereda, pintar carteles o neumáticos reciclados.

“Haremos todo eso en una hora, de 15 a 16, cada uno puede elegir qué hacer. La segunda parte, de 16 a 17, va a ser una salida de observación de aves, vamos a tener un guía o dos según la cantidad de gente”, aclaró Cecilia.

Quienes quieran participar no deben anotarse ni llevar materiales de trabajo. Tanto los guantes, como las pinturas y las palas las lleva Acción Naturalista. Pueden llevar mate, ropa cómoda y vinoculares o cámara para el avistaje.

El proyecto del biocorredor entre Parque Finky y la Reserva Santa Catalina

El proyecto, que está en marcha desde hace un tiempo, surgió con el principal objetivo de conectar dos grandes pulmones verdes como lo son el Parque Finky de Turdera y la Reserva Santa Catalina, los cuales están aislados entre sí por grandes masas de cemento.

Ya se plantaron árboles de crecimiento rápido para que den mucha sombra, como por ejemplo el Timbó, el Fumo Bravo y el Ceibo. También arbustos y herbáceas como la Salvia, la Verbena y el Sen del campo, elegidos estratégicamente para que funcionen como una especie de “estaciones de servicio” para mariposas, colibríes y abejas.

image Tras el éxito de la primera jornada plantación de especies nativas en Turdera.

Desde que comenzaron con el proyecto, Acción Naturalista ya le “ganó” cinco cuadras a un lugar en el que predomina el cemento y los asfaltos. Esta tarea la venían realizando solamente entre los integrantes del grupo, pero ahora lo abrirán a la comunidad para “conocer a vecinos comprometidos con la naturaleza”.

“Con el biocorredor queremos generar un puente para que la fauna pueda cruzar y extender su distribución. Esto es vital porque, cuando las especies se conectan, la biodiversidad se fortalece: las aves dispersan semillas y el polen viaja, mejorando la genética de todo el ecosistema”, enfatizó.

image El punto de encuentro será en Santa María al 1100, a las 15.30.

Esta acción, por supuesto, traerá beneficios a la población humana. Y es que, al ayudar que tanto las plantas como los animales puedan salir a los barrios, se ganarán “aliados naturales”. “Ellos controlarán plagas, colaborarán a que el suelo absorba el agua de lluvia y regularán el calor sofocante del asfalto, sin contar que embellecerán el paisaje”, dijo.