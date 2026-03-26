Realiza safaris fotográficos por el mundo y visitó la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora

Una aventura que contó el lomense que marca el foco turístico que hay en la zona.

Una anécdota que deja huella en Lomas es lo que contó el experto en turismo de expedición , Patricio Rhijssen, cuando recibió en su casa al fotógrafo y explorador de la vida salvaje de origen indio, Sandesh Kadur . El lomense aseguró que lo llevó a conocer la Reserva Santa Catalina , pero le avisó que allí no iba a encontrar animales salvajes.

Dos exploradores de élite internacional estuvieron juntos en Lomas de Zamora gracias a la invitación que Rhijssen le hizo a su amigo Kadur. "Sandesh es un groso y súper reconocido en el ámbito de los documentales naturales, trabajó con la BBC, con National Geographic y viene a Argentina. Cuando me cuenta, enseguida lo invito acá a mi casa en Lomas porque yo quería que él conozca el lugar donde nací", contó el lomense sobre cómo llegó el experto indio a tierras lomenses.

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Ambos se conocen por sus experiencias en viajes, en expediciones en países exóticos y encontrarse en Argentina fue un gran plan para ambos. Sandesh llegó al país con el objetivo de visitar lo Esteros del Iberá en la provincia de Corrientes, pero antes de eso se comunicó con su amigo y terminó hospedándose en el Barrio Inglés de Temperley donde vive Rhijssen.

"Lo lleve a pasear, fuimos a comer a un lindo lugar en Lomas y después pensé qué le podría mostrar del lugar donde nací y que lo sorprenda porque juntos estuvimos en muchos parques naturales del mundo y entonces le dije que lo iba a llevar a nuestra Reserva Santa Catalina", recordó en modo de anécdota divertida.

Lo primero que le advirtió al experto en vida salvaje es que allí no se iba a encontrar con animales salvajes, pero quería que conozca Santa Catalina porque él amo ese lugar. "Es una joya", resaltó el lomense que nunca olvida sus raíces y entre viaje y viaje vuelve a sus orígenes.

Mostrar al mundo un lugar con potencial turístico en Lomas

Thijssen siempre ha resaltado las bellezas naturales que tiene Lomas y asegura que en cualquier lugar del mundo que visita lo resalta. El detalle de querer mostrar la reserva municipal local a un referente mundial del documentalismo de naturaleza como Kadur realza su teoría y vuelve a poner el foco en todo lo que puede explotar Lomas a nivel turístico.

7e2728a5-2429-40e9-a029-8ab40edccc8c Dos amigos que recorrieron los lugares más exóticos del mundo visitaron Santa Catalina.

El encuentro entre ambos exploradores que han visto el mundo y que juntos visitaron la reserva es un dato digno de destacar y de valorar uno de los lugares naturales más importantes de la zona Sur de la Provincia de Buenos Aires.

El turismo ya no se limita a “ver lugares”, se trata de vivir experiencias significativas y los amigos se enfocaron en eso, en recorrer, transitar, escuchar el sonido de la naturaleza que está al alcance de cualquier vecinos de Lomas de Zamora.

Sandesh Kadur: un explorador en Lomas

Sandesh Kadur es un reconocido cineasta, fotógrafo y conservacionista de origen indio, nacido en Bangalore en 1976. Su trabajo se centra en la documentación de la biodiversidad y la conservación ambiental, combinando ciencia, narrativa visual y compromiso ecológico. Cuenta con miles de seguidores en sus redes y la visita a Lomas resalta la importancia de estas tierras.

Con más de 20 años de trayectoria, se consolidó como una de las figuras más relevantes del documental de naturaleza a nivel internacional. Trabaja y trabajó para las señales más importantes (BBC, National Geographic, Discovery Channel y Animal Planet).

Dirigió y produjo varios documentales, pero uno de los más destacados es la participación como camarógrafo en la serie Planet Earth II, una de las producciones más prestigiosas del género, galardonada con premios Emmy por su excelencia visual.