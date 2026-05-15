Naturaleza y reciclaje: las actividades en Lomas para este fin de semana

Este fin de semana habrá dos actividades gratuitas organizadas por el Municipio para que los vecinos de Lomas de Zamora disfruten de la naturaleza y colaboren con el cuidado del ambiente .

El sábado, a las 10, en la Reserva Santa Catalina se realizará la primera salida de observación del Mundo Fungi . Los participantes van a recorrer el bosque para descubrir y observar las distintas especies de hongos que habitan en el ecosistema .

El predio ubicado sobre Garibaldi 2348 tiene una enorme variedad de organismos que cumplen una función esencial. "Los hongos degradan la madera, algo primordial porque los nutrientes vuelven al suelo y así es como se renueva el bosque. Son muy llamativos por su variedad de formas y colores", destacó Alberto de Magistris, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) quien destacó que "la Reserva una de las pocas áreas donde en un solo lugar existen tantas especies de hongos".

La propuesta organizada por la Secretaría de Ambiente tendrá una duración aproximada de 2 horas. No es necesario anotarse, así que los vecinos interesados en participar deben ir directamente a la Reserva.

Jornada de recepción de reciclables en Banfield

Este domingo, de 9 a 13, en la Plaza Héctor Martel de Banfield habrá una jornada de reciclado organizada por el Municipio junto al Rotary Lomas Este.

Al espacio ubicado sobre las calles Rincón y Campos, los vecinos podrán llevar papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio. Todos los elementos deben estar limpios y secos para facilitar la clasificación, procesamiento y reutilización a cargo de las cooperativas.

Lomas Recicla en Comunidad es el programa de reciclado y economía circular que busca convertir los residuos en recursos productivos y reducir los desechos, evitando la formación de microbasurales. Más de 500 recuperadores urbanos trabajan en los distintos barrios y cumplen una función clave tanto en el aspecto ambiental como social.

En la web del Municipio están las direcciones de los lugares donde los vecinos pueden llevar sus residuos reciclables. Por su parte, desde el Rotary Lomas Este informaron que muy pronto volverán las jornadas de recepción de ecobotellas.