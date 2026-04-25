Jardines y clubes de Lomas aprenden a cuidar el ambiente

En jardines y clubes de Lomas de Zamora , el Municipio organiza actividades para promover el cuidado del ambiente y los hábitos saludables .

En el Jardín Rincón Feliz N°3 de Fiorito se pusieron en marcha las jornadas ambientales junto a niños y niñas que aprendieron sobre reciclado , soberanía alimentaria , huerta , compost y educación ambiental . A su vez, en la vereda del jardín plantaron tres árboles nativos y las familias recibieron kits de semillas para armar huertas en sus casas. En articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia , las actividades ambientales llegarán a todos los jardines municipales .

Por su parte, en la Sociedad de Fomento Barrio Enz dieron una charla sobre reciclado para más de 40 chicos y chicas que practican deportes en la institución de Llavallol . También entregaron una c ampana de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de la sede.

Ya son 47 clubes de barrio que participaron del programa Mi Club Recicla impulsado en conjunto por la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. El año pasado organizaron plantaciones de árboles y erradicaciones de microbasurales para evitar focos de contaminación. También hubo fumigaciones y desratizaciones con el objetivo de reforzar la prevención y el cuidado de la salud.

Ambiente: capacitaron a 120 docentes de jardines comunitarios

El Municipio de Lomas realizó una jornada de formación destinada a 120 educadoras que desempeñan sus tareas en los 60 jardines comunitarios. Junto al Ministerio de Ambiente de la Provincia y la Fundación de Organizaciones Comunitarias (FOC), el encuentro tuvo como eje central dotar a las docentes de herramientas teóricas y prácticas para incorporar la perspectiva ambiental de manera transversal en las currículas escolares.

Lomas tiene una red de jardines comunitarios donde asisten más de 5 mil niños y niñas de entre 2 y 5 años. Con esta capacitación, se busca que el cuidado del ambiente se convierta en un aprendizaje cotidiano desde los primeros años de formación y que las docentes puedan actuar como multiplicadoras de conciencia y transmitan conocimientos sobre la preservación de los recursos naturales y la gestión de residuos.