Ambiente: capacitan a los formadores barriales de Lomas de Zamora.

El Municipio de Lomas de Zamora retomó las formaciones presenciales del programa de tutores en Ambiente, una iniciativa que busca descentralizar el conocimiento ecológico y empoderar a los vecinos de cada localidad.

El primer encuentro de formación ambiental en Lomas El primer encuentro del año, coordinado por personal especializado de la Secretaría de Ambiente en conjunto con la Secretaría de Educación, se centró en los ejes fundamentales de reciclaje, huerta y biodiversidad. Esta propuesta está dirigida específicamente a los jóvenes que forman parte del Programa Envión y se desarrolla de manera articulada con Educación Lomas, consolidando una red institucional que apuesta a la formación integral de los adolescentes del distrito.

629436138_18315070258267005_5487754121652285369_n Se centró en los ejes fundamentales de reciclaje, huerta y biodiversidad. Durante el taller, los participantes no solo adquirieron conocimientos teóricos, sino que también intercambiaron experiencias sobre la realidad ambiental de sus respectivos territorios. Cada tutor se llevó herramientas pedagógicas y técnicas fundamentales para abordar las problemáticas específicas de su barrio, fomentando la construcción de soluciones colectivas que surjan desde la propia comunidad.

La dinámica del encuentro permitió fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana, destacando que el cuidado del entorno no es solo una tarea individual, sino el resultado de políticas públicas activas que garanticen el derecho a un ambiente sano y sustentable para todos los lomenses.

