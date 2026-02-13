viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026
Educación.

Ambiente: capacitan a los formadores barriales de Lomas de Zamora

El Municipio retomó los talleres de Ambiente destinados a integrantes del Programa Envión. El ciclo aborda temáticas clave como el reciclaje la biodiversidad.

El primer encuentro de formación ambiental en Lomas

El primer encuentro del año, coordinado por personal especializado de la Secretaría de Ambiente en conjunto con la Secretaría de Educación, se centró en los ejes fundamentales de reciclaje, huerta y biodiversidad. Esta propuesta está dirigida específicamente a los jóvenes que forman parte del Programa Envión y se desarrolla de manera articulada con Educación Lomas, consolidando una red institucional que apuesta a la formación integral de los adolescentes del distrito.

629436138_18315070258267005_5487754121652285369_n
Durante el taller, los participantes no solo adquirieron conocimientos teóricos, sino que también intercambiaron experiencias sobre la realidad ambiental de sus respectivos territorios. Cada tutor se llevó herramientas pedagógicas y técnicas fundamentales para abordar las problemáticas específicas de su barrio, fomentando la construcción de soluciones colectivas que surjan desde la propia comunidad.

La dinámica del encuentro permitió fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana, destacando que el cuidado del entorno no es solo una tarea individual, sino el resultado de políticas públicas activas que garanticen el derecho a un ambiente sano y sustentable para todos los lomenses.

