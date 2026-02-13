Laura Ubfal habló del bajo rating del programa de Yanina Latorre y desató una guerra

Una feroz pelea se desató entre dos pesos pesados de la televisión. Todo comenzó cuando Laura Ubfal en su programa de streaming se refirió a la vuelta de Yanina Latorre tras sus vacaciones y al bajo rating del programa Sálvese Quien Pueda (SQP), por lo que la ex angelita no se calló nada y apuntó contra la periodista.

La polémica la inició Ubfal en su programa La Linterna que emite la señal Bondi cuando contó que en la vuelta de la conductora de SPQ no llegaron a superar los 2 puntos de rating y añadió que Sabrina Rojas, durante el reemplazo de Yanina llegó a los 3 puntos.

"Le está costando a Yanina un poco más, ya se va a instalar. Se está armando ese nuevo panel, los ratings de la tele están muy bajos y yo no soy Yanina Latorre, no me burlo del rating bajo de los demás", dijo Ubfal.

Ante esos dichos, la conductora de SQP le respondió fiel a su estilo punzante: "Yo me hago cargo de lo que digo y sí me burlé de vos y de tu rating, de ese programa pedorro que hiciste en América".

Además Latorre se remontó al inicio del conflicto con Ubfal y explicó: "Cuando hacía el clima en la radio, los viernes, si salía el sol o no, veíamos si llegaba o no Laura al punto porque ella decía que como el día era soleado, la gente no miraba la tele". También, le recordó el ataque que sufrió Edith Hermida por parte de la conductora de La Linterna: "Hiciste mierda a Bendita desde que se fue Beto, te reíste de Edith y de su panel. Ahora, hablas de mi panel y sí, hace dos días están trabajando juntos".

"Me llama la atención. No sé a qué viene, ya sé que no sos yo, amor. El año pasado, fuimos el segundo programa más visto del canal, no sé a qué te dedicás a criticar. Podés tener un día mejor o peor, pero mal no nos fue nunca", siguió Yanina en medio del descargo. "No te hagas la canchera y la viva, sos una maleducada",

Por último acusó a Laura Ubfal de no llevarse del todo bien con las angelitas porque "pisa a sus compañeras cuando quieren contar algo en LAM", sentenció.