Laura Ubfal contó con qué conductor no volvería a trabajar jamás

Laura Ubfal, contra un colega.

Laura Ubfal habló de su extensa trayectoria en televisión y los medios de comunicación durante una entrevista y también se animó a contar con qué famoso y reconocido conductor no volvería a trabajar en su vida, por la mala experiencia que atravesó, y recordó su buena onda con Moria Casán.

"Te cuento que pasé por más de cien trabajos y por 47 conductores. La única con la que no trabajé es con Susana Giménez, pero después trabajé con todo el mundo", le contó a Pronto.

Laura Ubfal, durísima contra Chiche Gelblung "¿Por quién tenés un cariño especial?", le preguntó el periodista Nico Peralta y Laura Ubfal respondió: "Son muchos, pero si tengo que nombrarte a una, te digo a Moria Casán, a quien considero familia. Laburamos juntas y creamos Amor y Moria. Yo ya la conocía de A la cama con Moria. En ese momento, yo hacía El periscopio con Graciela Alfano y un día vino Moria y se me ocurrió presentarla como conductora en América".

Chiche fue a la Justicia. Laura Ubfal liquidó Chiche Gelblung. Y continuó: "La primera vez que condujo un programa de talk show fue Amor y Moria. Recuerdo que un día vino una pareja de gitanos, nos fue bárbaro y luego del programa, entré al camarín y le dije a Moria: ´La gente quiere sufrir y no quiere reírse´, a lo que ella me respondió: ´Bueno, si querés llorar, llorá´. Y ahí nació la emblemática frase, en ese camarín".

Fue entonces que llegó la pregunta más esperada: "Con Chiche Gelblung. No me gustó, no la pasé bien. Como ser humano no me molesta en absoluto pero como conductor sí. El tiene una técnica que es llevarte la contra y no le importa la información. Si decís blanco, él te responde negro. ¡Es insufrible! Le ha ido muy bien así y todo bárbaro, pero a mí no me va. No volvería a laburar con él. Tampoco con Rolando Hanglin porque a él le gusta que cada uno haga su pastillita, que nadie hable del tema del otro, ¡aburridísimo!", cerró.

