viernes 13 de febrero de 2026
Escribinos
13 de febrero de 2026
Ternura total.

Cami Homs compartió más fotos de la hija que tuvo con José Sosa

La flamante mamá, Cami Homs mostró varias imágenes de su beba, fruto de la relación con José Sosa y sus seguidores agradecieron las hermosas fotos.

Camila Homs se mostró feliz todo su embarazo y ahora decidió mostrar la cara de su hija recién nacida.&nbsp;

Camila Homs se mostró feliz todo su embarazo y ahora decidió mostrar la cara de su hija recién nacida. 

La modelo Camila Homs atraviesa un momento de puro amor tras el reciente nacimiento de su primera hija con su actual pareja José Sosa y quiso mostrar a su beba Aitana en sus redes e inmediatamente los seguidores agradecieron las tiernas fotos donde se las ve a madre e hija en poses naturales y sin demasiada producción.

Si bien, Aitana llegó gracias al fruto del nuevo vínculo sentimental con Sosa, vale recordar que Cami se convirtió en mamá por tercera vez porque tiene dos hijos con su ex Rodrigo De Paul. Pero, para dar a conocer públicamente a su bebita decidió enseguida en su cuenta de Instagram y ayer subió a sus historias más imágenes con un claro reflejo del lindo momento que está viviendo.

Lee además
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani
La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.
¿Qué onda?

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Hace apenas dos semanas que nació su hija Aitana, pero en cada imagen se puede ver a madre e hija relajada y disfrutando del contacto con la bebé. En una de las fotos se la puede ver a Aitana descansando sobre su pecho de Cami. Lo más llamativo de la producción es que decidió hacerlo ella misma, en la intimidad de su casa, sin recurrir a las grandes producciones de fotos a la que ella está acostumbrada por ser modelo.

Al parecer, Cami decidió mostrarse íntima y natural en estos primeros días del puerperio. En la primera imagen se la ve al natural, sin maquillaje sentada en un espacio al aire libre y con un conjunto deportivo negro con detalles en blanco mientras sostiene en brazos a Aitana, la cual luce un delicado conjuntito claro con un delicado estampado floral.

Mirá las tiernas fotos de Camila Homs con Aitana

f768x1-226279_226406_5050
Al natural y disfrutando de su tercera hija.

Al natural y disfrutando de su tercera hija.

f768x1-226280_226407_5050
Sin la necesidad de una gran producción de fotos, mostró a su hija.

Sin la necesidad de una gran producción de fotos, mostró a su hija.

Temas
Seguí leyendo

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Laura Ubfal habló del bajo rating del programa de Yanina Latorre y desató una guerra

Rocío Marengo disparó contra Eugenia Tobal: ¿de qué la acusó?

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.
Terrible.

Se arrojó al paso del tren en Lomas: fue el segundo accidente en la semana