Cami Homs compartió más fotos de la hija que tuvo con José Sosa

Camila Homs se mostró feliz todo su embarazo y ahora decidió mostrar la cara de su hija recién nacida.

La modelo Camila Homs atraviesa un momento de puro amor tras el reciente nacimiento de su primera hija con su actual pareja José Sosa y quiso mostrar a su beba Aitana en sus redes e inmediatamente los seguidores agradecieron las tiernas fotos donde se las ve a madre e hija en poses naturales y sin demasiada producción.

Si bien, Aitana llegó gracias al fruto del nuevo vínculo sentimental con Sosa, vale recordar que Cami se convirtió en mamá por tercera vez porque tiene dos hijos con su ex Rodrigo De Paul. Pero, para dar a conocer públicamente a su bebita decidió enseguida en su cuenta de Instagram y ayer subió a sus historias más imágenes con un claro reflejo del lindo momento que está viviendo.

Hace apenas dos semanas que nació su hija Aitana, pero en cada imagen se puede ver a madre e hija relajada y disfrutando del contacto con la bebé. En una de las fotos se la puede ver a Aitana descansando sobre su pecho de Cami. Lo más llamativo de la producción es que decidió hacerlo ella misma, en la intimidad de su casa, sin recurrir a las grandes producciones de fotos a la que ella está acostumbrada por ser modelo.

Al parecer, Cami decidió mostrarse íntima y natural en estos primeros días del puerperio. En la primera imagen se la ve al natural, sin maquillaje sentada en un espacio al aire libre y con un conjunto deportivo negro con detalles en blanco mientras sostiene en brazos a Aitana, la cual luce un delicado conjuntito claro con un delicado estampado floral.

