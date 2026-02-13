Finde de carnaval en la Plaza Colón de Temperley, con feria de emprendedores y murga

El fin de semana de Carnaval está a la vuelta de la esquina y el colectivo Temperley Tiene Memoria lo sabe: este domingo se realizará la tradicional feria de emprendedores en la Plaza Colón , pero esta edición será más que especial ya que contará con la presencia de una murga que hará bailar a todos los vecinos de Lomas de Zamora .

Patricia Rodríguez , integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria, dialogó con el Diario La Unión y contó que la feria de emprendedores se realizará de 16 a 21 en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles José Martí y Álzaga, en pleno corazón de Temperley.

La feria de emprendedores se realizará de 16 a 21 en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles José Martí y Álzaga, en pleno corazón de Temperley.

Una amplia variedad de puestos que serán atendidos por artesanos de la zona, quienes aprovecharán la ocasión para dar a conocer sus emprendimientos y generar un ingreso económico a través de las ventas. La entrada a la feria es abierta y gratuita.

631589084_18057086336674870_1283057835499363643_n Emprendedores de Temperley y otras ciudades participan activamente de cada edición de la feria.

El Carnaval también se vive en la Plaza Colón de Temperley

Esta edición será especial ya que tendrá un momento de diversión y alegría con la presencia de la murga Enmascarados de Villa Lamadrid, quienes a partir de las 19 demostrarán todo su ritmo a la Plaza Colón para contagiar de buenas vibras a los vecinos. Un momento ideal para disfrutarlo en familia, todo al aire libre.

“La feria de Temperley Tiene Memoria, como todos los domingos, sigue sosteniendo el encuentro vecinal, la comunicación y la recuperación de subjetividades que supieron ser parte de la esencia del barrio”, indicó Rodríguez, que hizo extensiva la invitación a todos los vecinos para ser parte de la jornada.

Desde la organización indicaron que hay cupos a disposición para aquellos vecinos que tengan un emprendimiento y quieran sumarse a las siguientes ferias. Los interesados en participar en alguna de las próximas ediciones pueden enviar un mensaje directo al Instagram de la feria o al Facebook del colectivo Temperley Tiene Memoria.