Ya hay fecha para el regreso de la Feria Cludias de Banfield

El Club Cludias de Banfield confirmó una nueva edición de su clásica y exitosa feria de emprendedores : la jornada se hará el domingo 15 de febrero , donde aproximadamente cien artesanos dirán presente para exponer sus creaciones y generar un ingreso económico. Aún hay cupos disponibles para ser parte del evento familiar.

Josefina De Michelis , referente de la feria e integrante de la comisión del Club Cludias, charló con La Unión e indicó que la feria de emprendedores se hará de 17 a 21 en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Rincón al 1900 (esquina Campos). Será la única edición de febrero.

Durante el transcurso de la tarde, los vecinos de Lomas van a poder recorrer una amplia variedad de puestos, que serán atendidos por los propios emprendedores de la zona. Indumentaria para infantes y adultos, alimentos, pastelería, calzados, lencería, accesorios, decoración, marroquinería, pastelería, sahumerios, maquillaje, tejidos, electrónica y artículos para mascotas son algunos de los stands que estarán presentes en la jornada.

Invitación a nuevos emprendedores

“Para esta fecha de febrero aún contamos con cupos a disposición, ya que la idea es que más artesanos puedan sumarse y vivir la experiencia de ser parte de la Feria Cludias”, indicó Josefina, que rápidamente aprovechó la oportunidad para invitar a los vecinos a recorrer la feria que cuenta con un “cálido ambiente familiar”.

"Para esta fecha de febrero aún contamos con cupos a disposición, ya que la idea es que más artesanos puedan sumarse y vivir la experiencia de ser parte de la Feria Cludias"

Desde los inicios, en 2018, la feria ganó una gran popularidad en Banfield: la mayoría de sus ediciones superan con facilidad el centenar de puestos. Además, cada jornada se destaca por la alegría, la camaradería y la unión vecinal, valores que el Club Cludias quiere trasmitir a la comunidad.

Se espera una gran concurrencia de emprendedores para la feria del Club Cludias de Banfield.

Los vecinos que tengan un emprendimiento y estén interesados en participar de la feria de emprendedores pueden comunicarse mediante un WhatsApp al 1164941016 (Josefina) o a través de un mensaje directo al Instagram de la feria. Por esos medios de comunicación se le enviará a cada artesano los detalles del evento, como así también el costo de cada stand.