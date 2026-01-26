La Feria Expo del Sol prepara su regreso a Lomas de Zamora y convoca a emprendedores

La primera feria del año se realizará en un nuevo espacio y en pleno centro de Lomas de Zamora.

La primera feria del año de Expo del Sol ya se está gestando y para ello lanzaron una convocatoria para sumar artesanos y emprendedores que quieran sumarse al nuevo espacio donde se apostarán en marzo. Se trata de Dandelion Arte, ubicado en Lomas de Zamora donde esperan sumar más de 30 puestos.

Sebastián Baroque , que es el organizador de las ferias comentó que la vuelta en este 2026 será en el nuevo espacio y esperan recibir muchos asistentes: "Estamos anotando a quienes quieran sumarse con un puesto porque nos interesa tener una gran variedad de rubros".

La fecha de la primera feria del año será el 14 de marzo en el horario de 14 a 19.30 en el salón de Dandelion Arte ubicado en Larrea 350, Lomas. "La propuesta estará dedicada a la vuelta al cole, pero además habrá variedad de puestos, con sorpresas y como siempre estará presente la posibilidad de colaborar con un merendero de Fiorito que necesita de donaciones", resaltó Baroque sobre la propuesta renovada.

El nuevo salón tiene una capacidad para unos 35 stand por lo que aún hay lugares disponibles para anotarse. "Para nosotros es muy importante presentar la feria en este nuevo espacio porque además está muy bien ubicado, a media cuadra de Yrigoyen y a pocas cuadras de la estación Banfield que es fundamental para que los vecinos puedan acercarse", detalló el organizador.

Moda, diseño, gastronomía, belleza, deco, arte, bienestar y mucho más son algunos de los rubros que están buscando para la edición de marzo. Por eso, quien tenga un emprendimiento, debe sumarse a la alternativa.

La solidaridad presente en la primera feria en Lomas de Zamora

La incorporación del factor solidario comenzó el año pasado en cada encuentro de la Expo del Sol. "Nace no sólo de la necesidad, también para colaborar con Gotitas de Miel que es el merendero que apadrinamos y está en Fiorito", contó Baroque.

Este año van a seguir ayudando al merendero de Fiorito porque según contó Baroque están pasando por mucha necesidad sobre todo respecto a la falta de alimentos.

"La primera feria va a estar dedicada a los más chicos para que encuentren artículos de cara al inicio escolar y por el aporte a los nenes de Gotitas de Miel para los que se van a estar juntando alimentos no perecederos", aseguró el fundador de la Expo del Sol.

Gotitas de Miel está en Bermejo 1247, Fiorito y brinda la comida a cientos de chicos del barrio que asisten para poder recibir una vianda y compartir con sus familias.

Para sumarse a la primera feria del año como emprendedor hay que seguir la cuenta @feriaexpodelsol o comunicarse a través del número de WhatsApp 11 5967-3934