Encuentro "pilelonga" en Banfield para bailar tango y disfrutar del agua al aire libre

Música, pileta, tragos, comida al ritmo del tango en Banfield.

Pileta, música, baile, tragos en un ambiente familiar, es lo que propone el primer encuentro "Pilelonga" que se desarrollará hoy lunes a partir de las 15.30 en el Centro Cultural Alfredo De Angelis ubicado en Banfield. La iniciativa apunta a que los vecinos disfruten de la pileta del parque y luego puedan bailar tango y milongas.

En Campos 155, Banfield se llevará adelante la jornada que contará además con la posibilidad de comer algo rico en un buffet económico que estará disponible para quienes se sumen. Martín Risoli que es profe de tango y dicta clases en el espacio donde se desarrollará la pilelonga contó: "Esto surgió por el calor extremo de hoy y como en el parque del centro cultural contamos con una pileta de lona bastante amplia decidimos habilitarla y que la gente pueda acercarse y disfrutar del agua en un día con una temperatura por demás elevada".

Durante toda la jornada se pasará música no sólo tanguera, también de otros ritmos musicales para que la gente pueda bailar en la pileta, en el parque o en el salón del centro cultural. "Lo que pensamos al lanzar esta propuesta es que la gente pueda disfrutar del agua y luego quedarse a bailar porque en el salón va haber milonga y estará abierto durante toda la tarde para que cada participante tenga la libertad de ir a bailar, de meterse en la pileta o de quedarse en el parque donde vamos a instalar mesitas y reposeras", explicó Risoli que es profe de tango y dicta clases en distintas plazas de Lomas.

Tango y milonga por la tarde en el Centro Cultural de Banfield En tanto, aclararon que el que quiera ir solo a bailar tango y milongas deben asistir a las 19.30 para acceder directamente al salón del centro cultural que es un espacio donde además funciona el Centro de Jubilados Nueva Juventud de Banfield. "Previamente será un ambiente más distendido para que la gente pueda disfrutar del día en libertad de acción y de pensamiento", aseguró el profe que aclaró que el encuentro lo organizan junto a Silvia Barba que es la directora del Centro Cultural.

Si bien es la primera vez que organizan esta propuesta, comentaron que tal vez no sea la única ya que la pueden repetir para el mes próximo siempre en algún día de alta temperatura como hoy. Cómo sumarse a la propuesta Los que quieran asistir a esta alternativa original y disfrutar de del combo de la pileta más el baile deben abonar: $6.000 para acceder a pasar la tarde al aire libre. Pero, los que sólo quieran sumarse a bailar los tangos y milongas en el salón a las 19.30, sólo pagarán: $3.500 Para informes comunicarse a los siguientes números: 11 53370737 / 11 44493195

