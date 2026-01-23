Clase de tango y show en Turdera: nuevo encuentro milonguero en la Plaza San Martín

La Plaza San Martín de Turdera vuelve a ser el epicentro de un nuevo encuentro milonguero a la gorra que tiene como objetivo divertir a los vecinos con grandes clásicos del tango y otros ritmos. La jornada se hará este sábado 24 de enero y contará, además, con un show a cargo de un artista local.

Martín Risoli , profesor de tango que se dedica a enseñar todos los secretos del 2x4 hace más de 40 años, estará a cargo de la actividad junto a su colega Silvia Barba . El encuentro milonguero se realizará al aire libre, en el espacio público ubicado en la intersección de las calles Zapiola y Suipacha.

El evento comenzará a las 18.30 con una clase supervisada por ambos profesores, donde los presentes podrán aprovechar el anfiteatro de la Plaza San Martín para practicar distintas coreografías. Un momento ideal para ser disfrutado tanto por principiantes como por avanzados.

Baile y canto en el corazón de Turdera

La clase servirá para que todos los vecinos calienten motores ya que, media hora más tarde (aproximadamente a las 19), comenzará la milonga, momento en el que se abrirá la pista para que todos disfruten de grandes clásicos del tango, como así también de otros géneros como el folklore, el rock, el cuarteto y la cumbia.

523511335_743934201515060_2779963976466059737_n La Plaza San Martín de Turdera cuenta con un anfiteatro, ideal para bailar y disfrutar del tango.

“Invitamos a los vecinos a sentir la hermosa magia de bailar bajo el cielo de Lomas, en la querida Plaza San Martín. Una pista fantástica para el encuentro de los milongueros, los vecinos y la familia, donde además de compartir a través del baile nos contagiaremos de alegría”, indicó Martín, que hizo extensiva la invitación a todos los lomenses.

Como si eso fuera poco, durante el transcurso del encuentro milonguero se hará presente el cantante lomense Juan Pablo Merlo Figueroa, quien deleitará a todos los presentes con su voz, entonando grandes clásicos nacionales. Una vez finalizado el espectáculo, se pasará la gorra para aquellos que desean colaborar, ya sea con Merlo Figueroa como con los organizadores del evento.

Las milongas a cargo de Risoli y Barba ya generaron una comunidad de apasionados por el tango, quienes concurren habitualmente a los encuentros realizados en distintos puntos de Lomas. Aquellos que deseen sumarse a la movida simplemente deben acercarse a la hora estipulada: en su cuenta de Facebook, Martín comparte cada evento que se realiza, todo con el objetivo de que el tango siga más vivo que nunca.