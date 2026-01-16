Un héroe de Malvinas, entre los vecinos que avanzan con la escritura de su casa

"Hace 55 años vivo en el mismo lugar y por una cosa y otra nunca pude escriturar. Ya firmé todos los papeles y en poco tiempo me darán la escritura", destacó Juan Carlos Peralta, veterano de Malvinas . Él es uno de los vecinos de Lomas que está haciendo el trámite de escrituración con el acompañamiento del Municipio y pronto se convertirá en propietario legítimo de su casa.

En el Salón Eva Perón del Municipio se realizó la primera firma de convenios del año con la presencia de 20 familias de Albertina , Budge , Centenario , Fiorito , Llavallol , Lomas , Parque Barón , San José y Santa Marta que dieron un paso clave para tener las escrituras de sus hogares .

"Las personas que con documentación pueden acreditar 20 años de posesión pacifica e ininterrumpida de la tierra están habilitadas a tramitar la escritura de su vivienda por prescripción administrativa . La escritura es mucho más que un trámite, es empezar a tener en regla lo que vienen construyendo hace décadas con trabajo y amor por su barrio", señaló el subsecretario de Tierras, Gabriel Giurliddo.

El acto también contó con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y el secretario de Hábitat e Integración Comunitaria, Alfredo Fernández. El trámite para obtener una escritura de forma privada es muy costoso y deja sin posibilidades a múltiples familias que hacen un gran esfuerzo para sostener su hogar durante años. Junto al Gobierno de la Provincia , el Municipio de Lomas las acompaña en todo el proceso administrativo y se encarga de hacer las gestiones de forma gratuita.

"Tenía el boleto de compraventa a nombre de mi vieja y por una cosa y otra nunca pude escriturar. En un operativo barrial del Municipio consulté, me pidieron una serie de requisitos para iniciar el trámite y después me convocaron para firmar todos los papeles, así que ahora a esperar y si Dios quiere en poco tiempo me darán la escritura", relató Juan Carlos, héroe de Malvinas que vive en Parque Barón con su esposa e hijo.

Un sueño hecho en realidad para miles de familias de Lomas de Zamora

El año pasado fueron 4 mil las familias que firmaron las escrituras de sus casas. "Son vecinas y vecinos de las 14 localidades de Lomas que pudieron ampliar sus derechos firmando y recibiendo la escritura de su hogar para tener seguridad jurídica de su bien material más preciado, su casa. Para el Gobierno de la Comunidad es un acto de reparación histórica que nos permite construir una ciudad mas justa", indicó Giurliddo.

El Municipio también trabaja en los barrios que no tienen regularizada la subdivisión de tierras mediante un equipo de mensura que planifica jornadas con el objetivo de medir cada parcela con la confección de un croquis y la delimitación digital mediante el sistema GPS. Luego, se piden los datos de cada familia para tener un registro de titulares y determinar la cantidad de personas que viven en cada parcela para digitalizar la información y avanzar en los trámites de escrituración.