Consultas, trámites y reclamos: fortalecen la atención en Lomas

En Lomas de Zamora hay atención presencial, virtual y telefónica.

El Centro de Atención Vecinal del Municipio de Lomas de Zamora es un espacio dedicado a transformar las consultas y pedidos de la comunidad en acciones concretas y oportunidades de mejoras. A través de un servicio presencial, virtual y telefónico reciben reclamos y brindan asesoramiento sobre diferentes trámites.

La atención presencial es de lunes a viernes, de 8 a 16, en el edificio de la calle Azara 237. Allí pueden acercarse para recibir información sobre gestiones administrativas, sacar turnos, hacer consultas sobre tasas, seguimiento de los expedientes y dejar pedidos relacionados con la limpieza, alumbrado y otras cuestiones relacionadas a la vía pública.

También hay varios canales de comunicación para facilitar la atención y que los vecinos tengan la posibilidad de iniciar sus solicitudes sin necesidad de acercarse al Municipio. La línea de WhatsApp 11-2193-7726 recibe mensajes de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, domingos y feriados, de 8 a 13. Además, se puede llamar a los números 0800-122-5662 y 0800-666-6666.

atencion vecinal tramites También puedan hablar directamente con el Centro de Gestión Municipal (CGM) de su localidad encontrando el número de WhatsApp y los servicios disponibles en este link. El Municipio tiene un sistema que deriva los pedidos a cada una de las áreas correspondientes para dar respuesta lo más rápido posible a los mensajes que mandan los vecinos.

Mudan las oficinas y resuelven trámites en los barrios A través del operativo Gobierno de la Comunidad en Acción, el Municipio muda sus oficinas a los barrios para escuchar las inquietudes de los vecinos, recibir sugerencias y resolver pedidos. Las jornadas van rotando de forma itinerante e incluyen acciones de bacheo, reparación de luminarias, limpieza y servicios de salud. Otra de las iniciativas territoriales son los operativos Lomas Cerca que llegan a espacios públicos e instituciones para facilitar el acceso a trámites y servicios mediante una atención personalizada de las distintas áreas locales. En muchas de estas jornadas también hay ferias de emprendedores, mercados que venden productos a precios populares y actividades culturales.

