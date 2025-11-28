Realizarán controles y actividades para prevenir el VIH en Lomas

Por la Semana de Respuesta al VIH , en Lomas de Zamora realizarán jornadas con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual .

En la UPA de Fiorito , ubicada sobre la Avenida Presidente Perón 4813 , el lunes 1° de diciembre en el horario de 10 a 12 harán testeos rápidos de VIH y Sífilis que serán gratuitos, confidenciales y con resultados en pocos minutos. Los vecinos también tendrán acceso a una consejería en salud sexual, talleres de prevención de violencias, stands de nutrición, material informativo y difusión de los dispositivos que brindan acompañamiento.

Mientras que en el CIC 17 de Noviembre de Budge , ubicado sobre Claudio de Alas y Ginebra , el miércoles a las 9.30 darán una charla sobre salud sexual integral centrada en los distintos métodos anticonceptivos y formas de cuidado . Además, las personas podrán pedir turnos para acceder a anticonceptivos.

Embed - Upa 1 lomas de zamora Hospital Modular N°8 on Instagram: "Semana de Respuesta al VIH Los vínculos cambian, los cuidados no. Este lunes vamos a estar realizando test rápidos de VIH y Sífilis, gratuitos, confidenciales y con resultados en pocos minutos. Además vas a poder acceder a: • Difusión de recursos • Taller de prevención de violencias • Consejería en Salud Sexual Lunes 01/12 – de 10 a 12 hs Pte. Juan Domingo Perón 4813"

En nuestro país hay 140 mil personas que viven con VIH y cada año se notifican un promedio de 5.300 nuevos casos. El 90% de las transmisiones se producen por vía sexual y la forma de prevenirlo es usando preservativos . Una de las barreras más difíciles para acceder al tratamiento es vencer la estigmatización y los tabúes que aún siguen instalados respecto al virus, lo que hace que muchas personas por vergüenza o prejuicios eviten hacer la consulta médica.

Reclamos a Milei por el abandono a los cuidados del VIH

En vísperas de un nuevo Día Internacional de la Respuesta al VIH y el Sida, la Asamblea Nacional está denunciando el vaciamiento y la mercantilización de la salud por parte del Gobierno de Javier Milei. Las comunidades remarcan que hay un incumplimiento sistemático de obras sociales y prepagas que niegan tratamientos, prevención y diagnósticos; falta de insumos esenciales como preservativos, reactivos, antirretrovirales y medicamentos; y el cierre de programas que debilitan la respuesta territorial y multilateral.

También denuncian trabas burocráticas para acceder a la pensión contributiva, la persecución y exclusión sanitaria de personas migrantes, y la amenaza que representa el acuerdo comercial con Estados Unidos para el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. Frente a esto, el 1 de diciembre habrá asambleas en diferentes ciudades del país.