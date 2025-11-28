Realizarán controles y actividades para prevenir el VIH en Lomas

Por la Semana de Respuesta al VIH, en Lomas de Zamora realizarán jornadas con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades de transmisión sexual.
Los vecinos podrán acceder a testeos rápidos, consejerías de salud sexual y charlas sobre métodos anticonceptivos.
En la UPA de Fiorito, ubicada sobre la Avenida Presidente Perón 4813, el lunes 1° de diciembre en el horario de 10 a 12 harán testeos rápidos de VIH y Sífilis que serán gratuitos, confidenciales y con resultados en pocos minutos. Los vecinos también tendrán acceso a una consejería en salud sexual, talleres de prevención de violencias, stands de nutrición, material informativo y difusión de los dispositivos que brindan acompañamiento.
Mientras que en el CIC 17 de Noviembre de Budge, ubicado sobre Claudio de Alas y Ginebra, el miércoles a las 9.30 darán una charla sobre salud sexual integral centrada en los distintos métodos anticonceptivos y formas de cuidado. Además, las personas podrán pedir turnos para acceder a anticonceptivos.
En nuestro país hay 140 mil personas que viven con VIH y cada año se notifican un promedio de 5.300 nuevos casos. El 90% de las transmisiones se producen por vía sexual y la forma de prevenirlo es usando preservativos. Una de las barreras más difíciles para acceder al tratamiento es vencer la estigmatización y los tabúes que aún siguen instalados respecto al virus, lo que hace que muchas personas por vergüenza o prejuicios eviten hacer la consulta médica.
En vísperas de un nuevo Día Internacional de la Respuesta al VIH y el Sida, la Asamblea Nacional está denunciando el vaciamiento y la mercantilización de la salud por parte del Gobierno de Javier Milei. Las comunidades remarcan que hay un incumplimiento sistemático de obras sociales y prepagas que niegan tratamientos, prevención y diagnósticos; falta de insumos esenciales como preservativos, reactivos, antirretrovirales y medicamentos; y el cierre de programas que debilitan la respuesta territorial y multilateral.
También denuncian trabas burocráticas para acceder a la pensión contributiva, la persecución y exclusión sanitaria de personas migrantes, y la amenaza que representa el acuerdo comercial con Estados Unidos para el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. Frente a esto, el 1 de diciembre habrá asambleas en diferentes ciudades del país.