Multiplican los operativos en Lomas para controlar la salud de los vecinos

Para garantizar el acceso gratuito de los vecinos a diferentes controles médicos y prevenir enfermedades, el Municipio sigue multiplicando los operativos en distintos barrios de Lomas de Zamora .

En el Hospital Alende de Budge organizaron una nueva jornada pediátrica para más de 400 niños, niñas y adolescentes que tuvieron chequeos de peso y talla, vacunación y electrocardiogramas. También dieron turnos para hacer un seguimiento en los casos que eran necesarios.

Por su parte, más de 300 mujeres pudieron hacerse controles ginecológicos gratuitos en el marco de un operativo que incluyó exámenes mamarios, pap y colpo, ecografías y mamografías . Este tipo de jornadas se organizan los sábados para fortalecer la atención y que todos tengan la posibilidad de acceder a los controles médicos gratuitos. "Esto surge de todos esos turnos que no logramos dar por la demanda constante de pacientes. Lo que hacemos es anotar a los vecinos y vecinas para luego llamarlos y que accedan a las jornadas de prevención de la salud", explicaron desde el Alende.

El Hospital Materno Infantil de Budge cuenta con servicios en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia Intensiva pediátrica y neonatología. A fines del mes pasado, el Gobierno de la Provincia entregó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos . Por su parte, el Municipio de Lomas está haciendo una obra de ampliación de 215 metros cuadrados que permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles, nuevos consultorios en funcionamiento, sala materno infantil, dos nuevas salas de parto y un SUM.

Esta semana, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, en el Hospital Gandulfo desplegaron una jornada de promoción y concientización que incluyó tomas de presión arterial; testeos de VIH, sífilis y glucemia; entrega de preservativos; y acciones de promoción de derechos.

Y por la Semana de la Diabetes instalaron postas de salud en espacios públicos de San José, Banfield, Lomas y Santa Catalina donde los vecinos se hicieron controles de peso y talla, controles de glucemia, tomas de tensión arterial y turnos protegidos para fondos de ojo.

Controles en escuelas de Lomas de Zamora

El Municipio también viene recorriendo las escuelas con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.