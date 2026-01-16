viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026
Finde en Lomas de Zamora: teatro, humor y mucha música en vivo

Los distintos espacios de Lomas de Zamora tendrán en escena a obras de teatro, shows de humor y música en vivo durante este fin de semana.

La Tropicó, en Lomas de Zamora. 

Mientras que el sábado a las 20 pisa las tablas una versión de “La Nona”, de Roberto Cossa, a cargo de Nicolás Cesare. El domingo a las 18 será el turno del espectáculo “Coco”, ideal para los más bajitos y toda la familia.

"Coco", en Lomas de Zamora.

Más shows en Lomas de Zamora

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el sábado a las 21 llega la clásica “Trasnoche paranormal”, con la presentación del locutor Héctor Rossi.

El domingo a las 18 la banda Shori y los Apóstoles se presenta en vivo para mostrar sus flamantes canciones en Opus Verde de Lomas de Zamora, Bolívar 785.

El Teatro Kabeza comienza el 2026 en el Hall del Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, con un show a modo de Café Concert y con nuevos sketchs el sábado a las 21.

El sábado desde las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540, se arma una nueva edición del “Festival Under Refu”, con bandas de rock de la región sonando en vivo.

En una nueva edición del ciclo “Cine Club Rumiante” se proyectará la película “Blade Runner”, dirigida por Ridley Scott, el viernes a las 19 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

La banda C4, con su clásico reggae combativo, regresa a los escenarios de la región para sonar en vivo el sábado desde las 22 en El Padilla de Temperley, Meeks 1058.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 habrá un tributo a Erasure y el sábado la banda Bad Love homenajea a los clásicos de Bon Jovi.

“Samurái y el Viaje del Cóndor”, con dirección de Emmanuel Miranda, donde se encuentran lo oriental y lo andino, se estrena el sábado a las 19 en la Casa Carlos Fuentealba de Llavallol, Antártida Argentina 1753.

