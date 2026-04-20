Ricardo Darín, sobre Luis Brandoni: "Era un mago, un actor maravilloso"

Ricardo Darín dijo que Luis Brandoni , fallecido este lunes a los 86 años, fue un "actor maravilloso" y un "mago" del oficio durante una entrevista con Radio con Vos . Ambos compartieron películas como La odisea de los giles y series como Mi cuñado.

"Tenía una gran capacidad de modulación de su voz, con lo cual su registro se convirtió en algo realmente amplio. Podía encarar desde lo más dramático hasta la pantomima, como vimos en algunas de las películas que hizo. Era un mago", agregó Ricardo Darín sobre Luis Brandoni .

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Durante la ventajista, también destacó que "era portador de un don, un precursor, una persona que dejó su huella por ser de los primeros".

Ambos, Ricardo Darín y Luis Brandoni , fueron elegidos por Juan José Campanella para actuar en sus películas. De hecho, el último trabajo del fallecido actor fue 'Parque Lezama', recién estrenada en Netflix y dirigida por este director argentino reconocido a nivel mundial.

image Ricardo Darin y Luis Brandoni en Mi Cuñado.

Ricardo Darín: "Fue un tipo muy comprometido con nuestra actividad"

Luis Brandoni falleció en la madrugada de este lunes en una clínica de Buenos Aires a causa de las complicaciones ocasionadas por un hematoma subdural provocado tras una caída en su vivienda el pasado 11 de abril.

"Te guste o no te guste, fue un tipo muy comprometido con nuestra actividad y con la sociedad", argumentó luego Ricardo Darín sobre su colega.

“Beto”, como le llamaban sus amigos, "fue un tipo que vivió en carne propia, como muy pocos otros, cuestiones muy duras de la vida como irse de este país perseguido y amenazado. Son cosas que lo colocan en una posición muy difícil de emular porque para los que no vivimos esa situación es difícil de entender", agregó Ricardo Darín en referencia al exilio y encarcelamiento de Luis Brandoni durante la última dictadura.