El lomense Gustavo Pardi recordó a Luis Brandoni: "Cada función con él era una fiesta"

El lomense Gustavo Pardi fue parte del elenco de “Parque Lezama”, la exitosa obra de teatro que protagonizaron Luis Brandoni y Eduardo Blanco con dirección de Juan José Campanella. El actor se sumó a la puesta cuando se reestrenó en 2024.

“Beto querido, haber compartido parte del camino con vos está entre los momentos más valiosos de mi vida profesional. Gracias por esas charlas inolvidables —casi entrevistas— en los camarines, y por tu entrega y generosidad en el escenario. Maestro sin querer serlo, por siempre en mi corazón”, escribió Gustavo Pardi en sus redes sociales.

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“Tuve el honor de compartir ‘Parque Lezama’ durante dos años, donde cada función era una fiesta. La profundidad, la conexión a través de la mirada, la palabra justa, la inflexión de la voz, la complicidad que tenía con el público. Todas las funciones arrancaban con un monologo en un momento que compartíamos”, le cuenta Gustavo Pardi a La Unión.

Y recuerda como fueron los encuentros en camarines y las charlas que mantuvieron en la intimidad del teatro. “Llegar temprano o antes de lo que correspondía y él ya estaba. Me iba a su camarín y compartía charlas con él, más que charlas eran entrevistas que le hacía. Me contaba de todo, de toda su historia, del todo el fenómeno que fue ‘Made in Lanús”, que durante el día iban filmando la versión cinematográfica”, cuenta.

“Me conto de cómo nació su amistad con Robert de Niro, de cómo pasó una Navidad con él y con toda su familia. Me contaba sobre cómo fueron sus obras favoritas, una de las que más les gustó fue ‘Convivencia’, con Federico Luppi y dirigida por Rofoldo Durán”, agrega Gustavo Pardi sobre esas jugosas charlas que tuvieron.

También destaca el compañerismo habitual de Luis Brandoni con sus colegas y hasta el recuerdo que tuvo el actor del Teatro Coliseo de Lomas de Zamora.

“Estuvo siempre defendido a los autores nacionales y a los actores nacionales. Fue un gran compañero, muy cálido, muy generoso. Recordaba a Lomas, había actuado en el Coliseo. No se quería retirar y en las últimas charlas que tuvimos me dijo: ‘Si me bajo del escenario, me muero’”, cerró.