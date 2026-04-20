Adiós a Luis Brandoni: la despedida de la comunidad artística en las redes sociales

Luis Brandoni falleció a sus 86 años luego de una larga internación luego de sufrir un accidente doméstico. El actor, leyenda del cine y el teatro argentino, fue despedido por sus colegas en las redes sociales y en los medios.

Soledad Silveyra , quien fue una de las primeras figuras en despedirlo públicamente con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. La actriz compartía con Luis Brandoni la obra “¿Quién es quién?” , hasta que el actor sufrió el accidente.

“Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”, escribió la actriz.

También lo despidió Eduardo Blanco con un sentido mensaje. Los dos actores compartieron la obra de teatro “Parque Lezama” y la adaptación en cine de la puesta.

“Yo estaba un poco al tanto de que esto podía suceder, pero bueno, cuando sucede no deja de entristecer e impactar”, expresó Blanco quien, por estas horas, se encuentra en Madrid, España. “Esta mañana me desperté con esta noticia”, dijo.

Embed - El emotivo recuerdo de Eduardo Blanco a su amigo Luis Brandoni

Las despedidas a Luis Brandoni de Oscar Martínez, Graciela Borges y Joaquín Furriel

Oscar Martinez lo despidió a Luis Brandoni con un texto conmovedor: "Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo. Nos conocimos y trabajamos juntos hace 55 años, en la que fue mi primera película, “La Gran Ruta”. Fuimos hermanos en “La Tregua” en el 74 y amigos en “El Cuento de las Comadrejas” hace pocos años. Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz".

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Una de las primeras en despedirlo fue Graciela Borges. La actriz, que desde que supo que él se había accidentado no dejó de publicar mensajes para desearle fuerzas, le dejó un mensaje breve pero cargado de amor. "Amigo y compañero del alma, vas a estar para siempre en mi corazón", escribió.

image La despedida de Graciela Borges.

Joaquin Furriel destacó la trayectoria de Luis Brandoni: "Nuestro cine y nuestro teatro no serían lo que son si tus personajes. Te disfruté dos veces como padre (Caín y Abel y Señores Papis). QDEP Beto querido".

image La despedida de Joaquin Furriel.

El sentido mensaje de Axel Kuschevatzky tras la muerte de Luis Brandoni

Uno de los más sentidos fue el mensaje del productor Axel Kuschevatzky, quien dedicó un extenso texto en sus redes sociales para recordar al actor. “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”, comenzó.

“Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”, agregó.

“Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor” siguió y cerró con una definición que rápidamente fue replicada por cientos de usuarios: “Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”.

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