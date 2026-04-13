Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

A los 87 años murió Julio Ricardo , un histórico periodista deportivo, luego de una larga internación en la Clínica Zabala. Su partida se suma a los fallecimientos recientes de Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Julio Ricardo fue despedido en las redes sociales por el Círculo de Periodistas Deportivos, la institución de la formó parte y que fue fundada por su padre.

Julio Ricardo López Batista, nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires , es una figura emblemática del periodismo deportivo en Argentina, cuya carrera comenzó en 1957 cubriendo partidos de fútbol para la revista Noticias Gráficas.

Desde entonces, su trayectoria ha sido una constante contribución al periodismo deportivo en el país. Se desempeñó como comentarista, cronista y analista en numerosos programas de radio y televisión.

A lo largo de su carrera, Julio Ricardo ha trabajado junto a otros grandes exponentes del periodismo deportivo argentino, tales como Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Su estilo directo y su vasta experiencia le permitieron construir una voz única y reconocible para los amantes del deporte.

image Julio Ricardo tenía 87 años.

Durante décadas, Julio Ricardo fue una presencia destacada en importantes canales de televisión como el 9, 11, 13 y ATC, además de su trabajo en emisoras de radio como Radio Colonia y Radio Nacional. También fue parte de Fútbol para Todos en la TV Pública.

Su rol en estos medios no solo ha marcado un estilo propio, sino que también ha sido fundamental para la profesionalización y el desarrollo del periodismo deportivo en Argentina.

Fue interventor de ATC en 1990 durante un año. Además es Maestro de Escuela, donde tuvo como alumno a Nito Mestre, integrante de Sui Generis.

El legado familiar de Julio Ricardo

Una característica distintiva de Julio Ricardo fue la influencia intelectual del ambiente familiar, donde tanto su padre, José López Pájaro, como sus tíos, se destacaron en los medios y la docencia.

El padre de Julio Ricardo, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, legó a su hijo la tradición con la lectura y el debate diverso. El propio periodista explicaba que en su hogar “había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”.

Mientras que en noviembre de 2024, fue reconocido como personalidad destacada del periodismo deportivo argentino en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires gracias al proyecto que presentó el diputado Claudio Ferreño.