sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
Con una extensa trayectoria.

El adiós al periodista Ernesto Cherquis Bialo, la voz que retrató a Diego Maradona y marcó una época

A los 85 años, falleció Ernesto Cherquis Bialo, periodista deportivo y biógrafo de Diego Maradona. Colegas y clubes lo despidieron con emoción.

El mundo del deporte despidió a Ernesto Cherquis BIalo.

El mundo del deporte despidió a Ernesto Cherquis BIalo.

El periodismo deportivo argentino despidió a Ernesto Cherquis Bialo, una figura de larga trayectoria y fuerte presencia en los medios que, a sus 85 años, dejó este mundo terrenal. Con una mirada siempre firme sobre la actualidad del deporte, dejó su huella como periodista. Colegas y otros protagonistas lo despidieron con profundo pesar.

Quien supo trabajar en El Gráfico, ser biógrafo de Diego Maradona y ejercer como director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino luchó contra una leucemia que atravesaba desde hacía un tiempo. El cuadro se agravó en los últimos meses y desencadenó en un triste final para una de las voces más reconocidas del periodismo que se especializó en el fútbol y el boxeo.

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Una sentida despedida

Apenas se divulgó la noticia, las redes sociales se hicieron eco y se llenaron de mensajes emotivos para despedir a una de las eminencias que supo brillar durante varias décadas en medios gráficos, radiales y televisivos

“Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto”, comentó Marcelo Tinelli, con profunda tristeza.

El periodista y relator Pablo Giralt también se sumó a las condolencias y agregó: “Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años. Que en paz descanse”.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro, equipo del cual era hincha y socio Cherquis Bialo, también lo despidió con un sentido mensaje: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual. ¡Gracias por tanto, maestro!”.

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Dentro de sus obras más destacadas se encuentran dos libros de carácter biográfico: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino Carlos Monzón (publicado en 1976) y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci (divulgada en el 2000).

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Ernesto Cherquis Bialo junto a Diego Maradona, a quien retrató en una de sus obras más emblemáticas.

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