Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice

La Policía Bonaerense detuvo a una mujer de 28 años acusada de liderar una banda narco que operaba en Llavallol y otras localidades de la zona sur del Conurbano.

La investigación empezó en noviembre del año pasado, cuando personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detectó un punto de venta de drogas bajo la modalidad “pasamano” . Se trataba de un grupo delictivo que tenía custodia armada.

Los detectives determinaron que el acopio y fraccionamiento se realizaba en varios domicilios de Malvinas Argentinas , en Almirante Brown, mientras que en Burzaco se vendía la cocaína fraccionada. La banda tenía una fuerte influencia en Lomas de Zamora, más precisamente en Llavallol .

La logística era coordinada por una mujer identificada como P.M.V., de 28 años , quien mantenía una relación con un famoso narco conocido como “Marvin” , actualmente prófugo.

Cayó la líder de la banda narco y una cómplice

drogas Elementos incautados a la banda narco que operaba en Llavallol.

A partir de la información recabada, se realizaron cuatro allanamientos en las localidades de Malvinas Argentinas y Burzaco. Allí la Policía detuvo a P.M.V. y también a una cómplice de la presunta líder, identificada como J.S.M., de 37 años.

En los operativos, se incautaron 506 gramos de marihuana, 195,4 gramos de cocaína, 145 envoltorios listos para la venta, cuatro balanzas de precisión, tijeras, bolsas, recortes de nylon, anotaciones, documentación, $550.000 en efectivo y 10 teléfonos celulares.

La líder de la banda y su cómplice quedaron detenidas, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, acusadas por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.