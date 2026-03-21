Desmantelaron dos búnkers de drogas en Ingeniero Budge: tres detenidos

Desarticularon un búnker de drogas que funcionaba en la localidad de Ingeniero Budge. Incautaron cinco kilos de marihuana y detuvieron a tres personas involucradas.
Identificaron dos domicilios de Budge en los que se vendían drogas al menudeo. Encontraron una gran cantidad de cocaína y marihuana.
Desarticularon un búnker de drogas que funcionaba en la localidad de Ingeniero Budge. Incautaron cinco kilos de marihuana y detuvieron a tres personas involucradas.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, la investigación empezó en noviembre de 2025, cuando se determinó que un hombre utilizaba una vivienda de Budge para comercializar estupefacientes al menudeo. Los rastrillajes en la zona permitieron identificar otro domicilio vinculado, donde se acopiaba y vendía la droga. Dos sujetos estaban a cargo del negocio.
Con el total de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°3 de Lomas de Zamora ordenó allanar ambos inmuebles. Los operativos fueron llevados adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
En los allanamientos, lograron detener a tres personas involucradas en la venta de drogas. Eran todos argentinos y mayores de edad, según pudo averiguar este medio.
Efectivos del Comando Delta de la Dirección General de Sistemas Contra el Narcotráfico utilizaron un vehículo aéreo no tripulado (VANT) para rastrear a dos de los sujetos, quienes habían intentado escapar por los techos de las casas linderas para buscar refugio amenazando a los moradores. Todos terminaron arrestados.
Por otro lado, secuestraron más de 5 kilos de marihuana en siete ladrillos, 1.420 dosis de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, 13 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por “infracción a la Ley de Drogas”. Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14 de Lomas de Zamora, especializada en estupefacientes.