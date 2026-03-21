Desmantelaron dos búnkers de drogas en Ingeniero Budge: tres detenidos

Desarticularon un búnker de drogas que funcionaba en la localidad de Ingeniero Budge . Incautaron cinco kilos de marihuana y detuvieron a tres personas involucradas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , la investigación empezó en noviembre de 2025, cuando se determinó que un hombre utilizaba una vivienda de Budge para comercializar estupefacientes al menudeo . Los rastrillajes en la zona permitieron identificar otro domicilio vinculado, donde se acopiaba y vendía la droga . Dos sujetos estaban a cargo del negocio.

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Con el total de las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías N°3 de Lomas de Zamora ordenó allanar ambos inmuebles. Los operativos fueron llevados adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina .

En los allanamientos, lograron detener a tres personas involucradas en la venta de drogas. Eran todos argentinos y mayores de edad, según pudo averiguar este medio.

Efectivos del Comando Delta de la Dirección General de Sistemas Contra el Narcotráfico utilizaron un vehículo aéreo no tripulado (VANT) para rastrear a dos de los sujetos, quienes habían intentado escapar por los techos de las casas linderas para buscar refugio amenazando a los moradores. Todos terminaron arrestados.

cocaina Encontraron una gran cantidad de drogas.

Por otro lado, secuestraron más de 5 kilos de marihuana en siete ladrillos, 1.420 dosis de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, 13 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor, imputados por “infracción a la Ley de Drogas”. Intervino en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº14 de Lomas de Zamora, especializada en estupefacientes.