Lomas de Zamora: detuvieron a una "viuda negra" acusada de drogar y desvalijar a su víctima

Una mujer acusada de actuar bajo la modalidad delictiva conocida como “viuda negra” fue detenida en Lomas de Zamora , tras una investigación que se inició en octubre del año pasado a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido drogado y robado luego de una cita.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Massenet al 400, donde efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 concretaron la detención de la sospechosa de la supuesta entradera .

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular marca Samsung que habría sido utilizado por la acusada, una billetera perteneciente al damnificado y dos blísteres de pastillas de clonazepam.

Los investigadores sospechan que la droga incautada en poder de la apresada habría sido utilizada para inducir a la víctima a perder el conocimiento.

Viuda negra (1) La droga incautada a la supuesta "viuda negra".

La denuncia contra la "viuda negra"

La causa se originó el 11 de octubre de 2025, cuando el denunciante manifestó que había conocido a la mujer a través de redes sociales. Según su relato, tras concretar un encuentro en su domicilio y compartir bebidas alcohólicas, perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían sustraído diversas pertenencias.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la explotación de redes sociales, los efectivos lograron identificar a la sospechosa y establecer su domicilio.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N°79 de Eduardo Ricco, junto con el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, autorizó el allanamiento que permitió concretar la detención de la imputada.