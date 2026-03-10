martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Allanamiento.

Lomas de Zamora: detuvieron a una "viuda negra" acusada de drogar y desvalijar a su víctima

La víctima denunció que conoció a una mujer por redes sociales, con quien tuvo una cita en su casa. Cuando despertó, notó que le había robado sus pertenencias.

La presunta "viuda negra" quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer acusada de actuar bajo la modalidad delictiva conocida como “viuda negra” fue detenida en Lomas de Zamora, tras una investigación que se inició en octubre del año pasado a partir de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido drogado y robado luego de una cita.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Massenet al 400, donde efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 concretaron la detención de la sospechosa de la supuesta entradera.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un teléfono celular marca Samsung que habría sido utilizado por la acusada, una billetera perteneciente al damnificado y dos blísteres de pastillas de clonazepam.

Los investigadores sospechan que la droga incautada en poder de la apresada habría sido utilizada para inducir a la víctima a perder el conocimiento.

Viuda negra
La droga incautada a la supuesta "viuda negra".

La droga incautada a la supuesta "viuda negra".

La denuncia contra la "viuda negra"

La causa se originó el 11 de octubre de 2025, cuando el denunciante manifestó que había conocido a la mujer a través de redes sociales. Según su relato, tras concretar un encuentro en su domicilio y compartir bebidas alcohólicas, perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían sustraído diversas pertenencias.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de la explotación de redes sociales, los efectivos lograron identificar a la sospechosa y establecer su domicilio.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N°79 de Eduardo Ricco, junto con el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora, autorizó el allanamiento que permitió concretar la detención de la imputada.

