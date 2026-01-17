Es de Lomas de Zamora y lo detuvieron por una violenta entradera en Mar del Plata

Uno de los detenidos es oriundo de Lomas de Zamora.

Un hombre oriundo de Lomas de Zamora fue detenido por la Policía, acusado de haber participado en una violenta entradera en la ciudad de Mar del Plata . Se negó a declarar ante funcionarios de la Justicia.

El hecho ocurrió días atrás en una vivienda ubicada sobre la avenida Paso y Urquiza . Tres delincuentes irrumpieron en la casa en horas de la madrugada, ataron un matrimonio de jubilados y golpearon salvajemente al hombr e, para luego escapar con elementos de valor en un Peugeot 208.

Las víctimas lograron alertar a los vecinos sobre lo que había pasado y enseguida avisaron a la Policía. De esa manera comenzó una investigación que permitió localizar a dos sospechosos.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron ver el auto de los delincuentes y reconstruir su recorrido. Supieron que estaba guardado en una cochera ubicada en el cruce de Brown y Lamadrid.

allanamiento Elementos incautados tras la detención del sospechoso de Lomas de Zamora.

Los policías hicieron una guardia de varias horas, hasta que vieron a dos sujetos que fueron a retirar el Peugeot. Inmediatamente los redujeron y se los llevaron detenidos.

Según informaron fuentes judiciales, se trataba de un hombre de 31 años oriundo de Lomas de Zamora, quien fue señalado como el presunto jefe de la banda. Se supo que estaba alojado en un domicilio cercano. El otro era un joven de 21 años, domiciliado en Mar del Plata.

Además, se constató que el vehículo era robado y que le habían colocado una patente falsa. En el procedimiento incautaron 300.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y dos gorras, una de ellas perteneciente a una de las víctimas.

Al momento de ser interrogado, el lomense se negó a hacer declaraciones. Por ahora, quedó imputado por “robo agravado (modalidad entradera) y encubrimiento”. El otro joven sólo fue notificado de la causa, ya que no hay pruebas que lo ubiquen en el lugar del hecho.