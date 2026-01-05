Mar del Plata será la sede del festival literario MarPlaneta 2026

Florencia Canale será de una de las autoras presentes.

Mar del Plata se prepara para recibir MarPlaneta 2026, el Festival Literario de Editorial Planeta más importante de la Costa Atlántica, una propuesta que combina literatura y artes performáticas y que tendrá como eje central a los libros y sus autores, acompañados por música en vivo, DJ sets, talleres, experiencias gastronómicas y contenidos audiovisuales.

Con entrada libre y gratuita, el festival se desarrollará en el Centro de Creación Chauvín los días 5 y 6 de enero y 2 y 3 de febrero, en el horario de 18 a 0.

image Mucha literatura en Mar del Plata. La programación reunirá a una destacada nómina de escritores y referentes del pensamiento y la cultura contemporánea, entre ellos Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

El concepto de MarPlaneta apunta a expandir la experiencia de lectura y llevarla más allá del formato tradicional, integrando distintas expresiones sensoriales en un mismo espacio. La propuesta incluye presentaciones de libros, charlas, firmas de autores, talleres y espacios de lectura, en diálogo permanente con la música, la gastronomía y el lenguaje audiovisual.

Con una programación que se despliega a lo largo del verano, MarPlaneta 2026 busca consolidarse como un punto de encuentro cultural clave en la agenda estival y reafirmar a Mar del Plata como un escenario privilegiado para la literatura y el pensamiento contemporáneo. La agenda Literaria en Mar del Plata Lunes 5 de enero: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber Martes 6 de enero: Diego Sztulwark, Florencia Canale, Florencia Sichel, Adriana Riva, Fabián Casas. Lunes 2 de Febrero: Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz. Martes 3 de Febrero: Osvaldo Gross, Nicolás Artusi, Daniel López Rosetti, Gabriel Rolón, Cynthia Wila, Florencia Dapiaggi, Agustina Buera.

