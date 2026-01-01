jueves 01 de enero de 2026
1 de enero de 2026
Recomendado.

Patio al Sur lanza su Colonia Literaria de Verano

Con encuentros de literatura, tanto virtuales y presenciales, Patio al Sur ofrece diversas propuestas incluyendo un seminario sobre Julio Cortázar.

El equipo de Patio al Sur.&nbsp;

Patio al Sur lanza la nueva edición de su Colonia Literaria de Verano, donde habrá encuentros virtuales y presenciales, espacios de lectura, escritura y conversación, algunas experiencias breves y otras más extensas, para distintos intereses y recorridos, y para todas las edades.

Algunas de las actividades se realizan en forma presencial en Tucumán 142, en Ezeiza, mientras que otras de dictan de manera virtual.

Eliana Tortorella, autora de la región.
Lanzamientos

Eliana Tortorella lanzó "Astillas", su primer libro
Laura Massolo presenta su nueva novela. 
Recomendado.

Laura Massolo presenta "Sol Menor", su nueva novela

Las propuestas de Patio al Sur

Desde la editorial y espacio literario realizaron una encuestan entre los alumnos y colaboradores casi por unanimidad manifestaron sus deseos de tener actividades veraniegas.

El resultado de la consulta también a arrojo intereses y temáticas diversas, incluyendo de diversas temáticas y duraciones de los talleres.

pablo
Parte del equipo de Patio al Sur.

“Muchas personas seguían entusiasmadas y empezamos a ofrecer propuestas con tónica, más lúdicas y con un horario de cursada no tan estricto. También propuestas nuevas que nos generaran otro contacto con la literatura”, apunta.

Entre los seminarios se descarta “La palabra de los otros: lectura y escritura social”, a cargo de Eliana Tortorella, y otro sobre Julio Cortázar, a cargo de Pablo Ruocco.

Además, Patio al Sur acaba de abrir su “Tienda virtual”, donde están todos los libros de editorial, los talleres y demás actividades.

