Patio al Sur lanza su Colonia Literaria de Verano

Patio al Sur lanza la nueva edición de su Colonia Literaria de Verano , donde habrá encuentros virtuales y presenciales, espacios de lectura, escritura y conversación, algunas experiencias breves y otras más extensas, para distintos intereses y recorridos, y para todas las edades.

Algunas de las actividades se realizan en forma presencial en Tucumán 142, en Ezeiza, mientras que otras de dictan de manera virtual.

“La colonia literaria nació hace unos dos y fue tomando forma en estos tres veranos, un poco por la necesidad y las ganas de seguir ofreciendo actividades literarias en los meses de verano”, cuenta Pablo Ruocco , uno de los responsables de Patio al Sur , a La Unión.

Desde la editorial y espacio literario realizaron una encuestan entre los alumnos y colaboradores casi por unanimidad manifestaron sus deseos de tener actividades veraniegas.

El resultado de la consulta también a arrojo intereses y temáticas diversas, incluyendo de diversas temáticas y duraciones de los talleres.

pablo Parte del equipo de Patio al Sur.

“Muchas personas seguían entusiasmadas y empezamos a ofrecer propuestas con tónica, más lúdicas y con un horario de cursada no tan estricto. También propuestas nuevas que nos generaran otro contacto con la literatura”, apunta.

Entre los seminarios se descarta “La palabra de los otros: lectura y escritura social”, a cargo de Eliana Tortorella, y otro sobre Julio Cortázar, a cargo de Pablo Ruocco.

Además, Patio al Sur acaba de abrir su “Tienda virtual”, donde están todos los libros de editorial, los talleres y demás actividades.