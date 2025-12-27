Publican un libro de cuentos policiales de Roberto Arlt

“Con sudor de tinta”, es la flamante antología de cuentos policiales del escritor Roberto Arlt cuyo título proviene del prólogo a la novela “Los lanzallamas”, continuación de “Los siete locos”. El libro está disponible y fue lanzada por Mil Botellas Editorial.

Esta antología de cuentos muestra una vez más la versatilidad en la obra de Roberto Arlt. En este caso, involucrándose con el género policial.

Recomendado. El Festival de Poesía de Juan Botana despide el año en La Biblioteca del Puente

“Estos diecisiete cuentos, en su mayoría, fueron publicados en revistas y diarios de la época, su hábitat cotidiano. Y recorre los más diversos personajes y escenarios, oscilando entre la más impune realidad, la crueldad despojada de lugares comunes, la mejor intriga policial y el humor arltiano”, dicen desde la editorial.

Como escribe Gabriel Marcelo Wainstein, autor de la antología, en el prólogo de esta edición: “Arlt se ubica en el otro extremo del histórico eje sarmientino, es la irrupción de la barbarie, de lo plebeyo, de los personajes que viven en la más profunda miseria, un mapa de la desesperación y un uso de la palabra donde conviven el idioma de la calle, las expresiones de literatura folletinesca, las lenguas híbridas de los inmigrantes y el lunfardo carcelario”.

image Un libro compila cuentos de Roberto Arlt.

Roberto Arlt y Temperley

"Los siete locos" y "Los lanzallamas", siendo de los textos más importantes de la literatura argentina y donde lo llamativo de estas obras es que ambas transcurren en Temperley.

Hijo de la austro húngara Ekatherine Lobstraibizer y del prusiano, Karl, Roberto vivió durante las primeras cuatro décadas del siglo veinte. Durante la infancia, su padre lo maltrataba y a los 16 años se fue de la casa.

Pasó por distintos trabajos hasta que ingresó a una biblioteca y comenzó a colaborar en periódicos barriales. En paralelo despuntó su faceta de inventor, con un taller montado en Lanús.