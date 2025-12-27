sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
Lanzamientos.

Publican un libro de cuentos policiales de Roberto Arlt

Se titula “Con sudor de tinta”, donde se compilan diecisiete cuentos de Roberto Arlt. Las obras del autor tienen vinculaciones con Temperley.

Roberto Arlt, autor vinculado a Temperley.

Roberto Arlt, autor vinculado a Temperley. 

Esta antología de cuentos muestra una vez más la versatilidad en la obra de Roberto Arlt. En este caso, involucrándose con el género policial.

“Estos diecisiete cuentos, en su mayoría, fueron publicados en revistas y diarios de la época, su hábitat cotidiano. Y recorre los más diversos personajes y escenarios, oscilando entre la más impune realidad, la crueldad despojada de lugares comunes, la mejor intriga policial y el humor arltiano”, dicen desde la editorial.

Como escribe Gabriel Marcelo Wainstein, autor de la antología, en el prólogo de esta edición: “Arlt se ubica en el otro extremo del histórico eje sarmientino, es la irrupción de la barbarie, de lo plebeyo, de los personajes que viven en la más profunda miseria, un mapa de la desesperación y un uso de la palabra donde conviven el idioma de la calle, las expresiones de literatura folletinesca, las lenguas híbridas de los inmigrantes y el lunfardo carcelario”.

image
Un libro compila cuentos de Roberto Arlt.

Un libro compila cuentos de Roberto Arlt.

Roberto Arlt y Temperley

"Los siete locos" y "Los lanzallamas", siendo de los textos más importantes de la literatura argentina y donde lo llamativo de estas obras es que ambas transcurren en Temperley.

Hijo de la austro húngara Ekatherine Lobstraibizer y del prusiano, Karl, Roberto vivió durante las primeras cuatro décadas del siglo veinte. Durante la infancia, su padre lo maltrataba y a los 16 años se fue de la casa.

Pasó por distintos trabajos hasta que ingresó a una biblioteca y comenzó a colaborar en periódicos barriales. En paralelo despuntó su faceta de inventor, con un taller montado en Lanús.

