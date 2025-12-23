martes 23 de diciembre de 2025
Docentes de Fiorito hicieron una caravana para incentivar a los alumnos que deben rendir materias

Bajo el lema "creemos en vos", los profesores del nivel secundario se unieron en una caravana por Fiorito para dejar a sus alumnos un mensaje alentador.

El apoyo incondicional de los profes hacia los chicos en Fiorito.&nbsp;

Cada cartel fue confeccionado especialmente para alentar a los alumnos a rendir, a hacer un esfuerzo más.&nbsp;&nbsp;

Los profes de distintas escuelas de Fiorito se juntaron para hacer una caravana que tuvo el objetivo de alentar a los chicos que deben rendir materias. Bajo la consigna "no estás solo" es que decidieron acompañar de este modo original, pero con la convicción que también se educa "saliendo al encuentro de los alumnos".

Alrededor de 20 profesores de las distintas materias y escuelas se reunieron para recorrer en caravana las calles de Fiorito con carteles motivacionales para los que aún les queda rendir materias. Gabriela Ballesteros que es profe de Lengua y Literatura en la Escuela N°67 contó como surgió la idea: "Estábamos pensando en hacer algo distinto y nos inspiramos en las caravanas que hacen los chicos de quinto y sexto por el UPD (Ultimo Primer Día). Por eso, nos unimos ayer que fue el ultimo día de clase oficial y por suerte sumamos a los colegas de otras escuelas".

Con pelucas de colores, espuma, bengalas, los carteles especialmente confeccionados y mucho ruido es que salieron en caravana desde la Escuela Secundaria N°67, Rodolfo Walsh por la calle Campana y luego fueron por Murature y Larrazábal, donde además aprovecharon para tomar unos tragos frutales.

"Estuvieron los profes de naturales, inglés, físico química, preceptora, maestras de la Escuela Primaria N°63 y algunos auxiliares que quisieron sumarse a la caravana. Ojalá que el año próximo se sumen más escuelas a esta locura", pidió Ballesteros.

El objetivo de incentivar a los alumnos de Fiorito

Poder ofrecer ese apoyo incondicional como docentes y como trabajador en la educación en general a los chicos es a lo que apuntó el grupo que llevaba cartelería con las siguientes frases: "Confiamos en vos", "Creemos en vos", "Vení en febrero".

"Con esto lo que queremos es incentivar y apoyar a los que no vinieron por distintas situaciones. Que cada uno de ellos sepa que no están solos, que los valoramos y creemos en ellos", expresó la profe de Lengua y Literatura.

Según explicaron los educadores, los chicos están en pleno año de transición con un nuevo régimen académico donde deben cumplir dos semanas más de asistencia si no llegan a aprobar todo y, por este motivo, los profes quisieron animarlos a que sigan.

"Apuntamos a que esto se replique porque cerramos este camino con una caravana para acompañar, incluso cuando parece que no alcanza, pero lo más importante es que confirmamos que todo esfuerzo vale la pena cuando se hace con amor y convicción. Y nosotros elegimos estar", aseguraron lo profesionales en educación.

La caravana a favor de los chicos fue un verdadero éxito porque visibilizaron una situación que muchos no están al tanto y el salir a las calles fue un gesto que expresa el verdadero amor que tienen los profesores por la educación.

